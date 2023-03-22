logo

BTC/USD

28212.82

ETH/USD

1792.55

LTC/USD

81.02

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес финансы В Швейцарии забросали банк яйцами: какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

В Швейцарии забросали банк яйцами: какая причина

Правительство Швейцарии пытается спасти свой банк от банкротства за счет государственных денег. Такие действия не понравились швейцарцам, которые пришли в штаб-квартиру банка Credit Suisse и забросали ее яйцами.

сегодня, 13:35
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Из-за банковского кризиса, связанного с банкротством и возможной продажей банка Credit Suisse, правительство Швейцарии обещает выделить 109 млрд франков (около 111 млрд долларов), что составляет 12,5 тыс. франков на каждого гражданина страны, то есть мужчину, женщину или ребенка . Такие действия правительства возмутили вышедших на протесты швейцарцев и забросали здание яйцами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

В Швейцарии забросали банк яйцами: какая причина

Швейцарцы вышли на протесты. Фото из открытых источников

Правительство Швейцарии для укрепления своей репутации как одного из лидеров финансового центра в мире, решило выделить 109 миллиардов франков, что является значительным ресурсом для страны с населением 8,7 млн человек. Кроме того, еще 100 млрд. выделит Швейцарский национальный банк, как негосударственную гарантию.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Таким образом, общая сумма помощи для спасения банка составляет 209 млрд долларов. Такая сумма равна 25% от общего ВВП Швейцарии на 2021 год. Кроме того, помощь банка как минимум в три раза выше, чем социальные выплаты швейцарского правительства в 2008 году.

Действия правительства вызвали протесты в Швейцарии и в столице страны. Именно в Цюрихе собралось около 200 человек, которые считают несправедливым спасение богачей за счет обычных граждан. Как следствие, здание Credit Suisse в столице Швейцарии забросали яйцами.

"Нам надоела идея, что если ты достаточно велик, ты получаешь все", — жалуется местный житель Кристоф Рехштайнер и добавляет, что "за выходные власть изменила закон".

Кроме денежной помощи, правительство изменило законодательство, чтобы обойти одобрение акционеров и уничтожило рисковые облигации банка Credit Suisse.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что произошло третье по величине банкротство банка в истории США. Известно, сколько денег заблокировано на счетах.

Также "Комментарии" писали о рейтинге стран по минимальной зарплате: на каком месте Украина в 2023 году.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-21/swiss-brace-for-credit-suisse-bailout-costing-them-13-500-each
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!