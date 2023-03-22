В Швейцарии забросали банк яйцами: какая причина

Из-за банковского кризиса, связанного с банкротством и возможной продажей банка Credit Suisse, правительство Швейцарии обещает выделить 109 млрд франков (около 111 млрд долларов), что составляет 12,5 тыс. франков на каждого гражданина страны, то есть мужчину, женщину или ребенка . Такие действия правительства возмутили вышедших на протесты швейцарцев и забросали здание яйцами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.



Швейцарцы вышли на протесты. Фото из открытых источников

Правительство Швейцарии для укрепления своей репутации как одного из лидеров финансового центра в мире, решило выделить 109 миллиардов франков, что является значительным ресурсом для страны с населением 8,7 млн человек. Кроме того, еще 100 млрд. выделит Швейцарский национальный банк, как негосударственную гарантию.

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Таким образом, общая сумма помощи для спасения банка составляет 209 млрд долларов. Такая сумма равна 25% от общего ВВП Швейцарии на 2021 год. Кроме того, помощь банка как минимум в три раза выше, чем социальные выплаты швейцарского правительства в 2008 году.

Действия правительства вызвали протесты в Швейцарии и в столице страны. Именно в Цюрихе собралось около 200 человек, которые считают несправедливым спасение богачей за счет обычных граждан. Как следствие, здание Credit Suisse в столице Швейцарии забросали яйцами.

"Нам надоела идея, что если ты достаточно велик, ты получаешь все", — жалуется местный житель Кристоф Рехштайнер и добавляет, что "за выходные власть изменила закон".

Кроме денежной помощи, правительство изменило законодательство, чтобы обойти одобрение акционеров и уничтожило рисковые облигации банка Credit Suisse.

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