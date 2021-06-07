В Украине 50 копеек продают за тысячи гривен: какую монету искать (ФОТО)

На профильных аукционах украинцы продают различные монеты в сотни раз дороже номинала. К примеру, 50 копеек, которые датированы 1992 или 1996 годами готовы приобрести за десятки тысяч гривен, пишет издание OBOZREVATEL.

В Украине 50 копеек продают за тысячи гривен - фото из открытых источников

Так, согласно информации из аукциона Violity, за монету номиналом 50 копеек 1992 года и 25 копеек того же года заплатили более 12 тыс. грн. Всего было сделано 25 ставок.





Также 50 копеек 1996 года – аверс-аверс-1(96)-1(96)к были проданы за 6 911 грн и 6 068 грн.









Согласно данным портала Monety, который специализируется на монетах, существует несколько разновидностей 50 копеек 1992 года и стоимость редких может равняться около 7 тыс. грн. Определить дорогую монету можно с помощью аверса, реверса и ребер.

Украинцы продают 50 копеек "в неродном металле" из серебра, бронзы, меди, алюминия, никелевого сплава. Отмечается, что подобных монет в обиходе не было и вероятно это пробные экземпляры. В каталогах ИТК такие 50 копеек могут стоить в пределах 250 долл.

Напомним, нумизматы готовы приобрести украинские 50 копеек за более, чем 1 000 гривен. При этом они должны быть датированы 1992 или 1996 годом, и иметь отличия в виде тонкого трезубца, особой трапеции или мелкой насечки. Сообщается, что такие 50 являются редкими, поскольку были выпущены небольшим тиражом. Однако их может найти в своей копилке или кошельке любой украинец. Цена более дорогих монет составляет от 600 до 1000 гривен, при этом ребра 50 копеек должны быть с мелкой насечкой. Если насечка на гурте крупная, то стоимость такой монеты от 100 до 150 гривен.

Также портал "Комментарии" писал, что среди старых монет, которые были в обиходе в СССР, можно найти редчайшие и дорогостоящие экземпляры. Граждане могут продавать их на аукционах за сотни тысяч, иногда цена может быть равна в пределах 300 тыс. грн.





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