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Главная Новости Бизнес финансы В Украине 50 копеек продают за тысячи гривен: какую монету искать (ФОТО)
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В Украине 50 копеек продают за тысячи гривен: какую монету искать (ФОТО)

Определить дорогую монету можно по реверсу, аверсу и гурту

сегодня, 11:14
Автор:

Елизавета Черных

На профильных аукционах украинцы продают различные монеты в сотни раз дороже номинала. К примеру, 50 копеек, которые датированы 1992 или 1996 годами готовы приобрести за десятки тысяч гривен, пишет издание OBOZREVATEL.

В Украине 50 копеек продают за тысячи гривен: какую монету искать (ФОТО)

В Украине 50 копеек продают за тысячи гривен - фото из открытых источников

Так, согласно информации из аукциона Violity, за монету номиналом 50 копеек 1992 года и 25 копеек того же года заплатили более 12 тыс. грн. Всего было сделано 25 ставок.

В Украине 50 копеек продают за тысячи гривен: какую монету искать (ФОТО) - фото 2

Также 50 копеек 1996 года – аверс-аверс-1(96)-1(96)к были проданы за 6 911 грн и 6 068 грн.

В Украине 50 копеек продают за тысячи гривен: какую монету искать (ФОТО) - фото 3

В Украине 50 копеек продают за тысячи гривен: какую монету искать (ФОТО) - фото 4

Согласно данным портала Monety, который специализируется на монетах, существует несколько разновидностей 50 копеек 1992 года и стоимость редких может равняться около 7 тыс. грн. Определить дорогую монету можно с помощью аверса, реверса и ребер. 

Украинцы продают 50 копеек "в неродном металле" из серебра, бронзы, меди, алюминия, никелевого сплава. Отмечается, что подобных монет в обиходе не было и вероятно это пробные экземпляры. В каталогах ИТК такие 50 копеек могут стоить в пределах 250 долл. 

Напомним, нумизматы готовы приобрести украинские 50 копеек за более, чем 1 000 гривен. При этом они должны быть датированы 1992 или 1996 годом, и иметь отличия в виде тонкого трезубца, особой трапеции или мелкой насечки. Сообщается, что такие 50 являются редкими, поскольку были выпущены небольшим тиражом. Однако их может найти в своей копилке или кошельке любой украинец. Цена более дорогих монет составляет от 600 до 1000 гривен, при этом ребра 50 копеек должны быть с мелкой насечкой. Если насечка на гурте крупная, то стоимость такой монеты от 100 до 150 гривен.

Также портал "Комментарии" писал, что среди старых монет, которые были в обиходе в СССР, можно найти редчайшие и дорогостоящие экземпляры. Граждане могут продавать их на аукционах за сотни тысяч, иногда цена может быть равна в пределах 300 тыс. грн.  



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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/v-ukraine-monetu-v-50-kopeek-prodayut-za-tyisyachi-griven-kak-vyiglyadit-i-skolko-stoit.htm?_gl=1*14z6gur*_ga*MTg0NTg2ODQ1OS4xNjE4OTg1MDQy*_ga_JBX3X27G7H*MTYyMzA0ODE5Mi44NS4xLjE2MjMwNTE1MjEuMA..&_ga=2.117631374.6
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