В Украине цены на огурцы достигли 5-летнего максимума: какая стоимость овоща

На украинских рынках отмечаются рекордно высокая стоимость тепличных огурцов. Цена овоща максимально повысилась за последние пять лет. Об этом рассказали в эфире телепрограммы "Сніданок з 1+1".

В Украине цены на огурцы достигли 5-летнего максимума - фото из открытых источников

Сообщается, что на оптовых рынках килограмм огурцов стоит в среднем 55 гривен. Причиной подорожания овоща называют неблагоприятные погодные условия, а именно холод. Из-за этого овощ созревает медленнее. Кроме того, чтобы отапливать теплицы, приходится тратить больше средств.

Впрочем, стоимость импортных огурцов практически не отличается. Овощ увеличился в цене и сейчас стоит 54 гривны за килограмм.

Отмечается, что в прошлом году цена на огурцы была рекордно низкой — они стоили в пределах 10 гривен за килограмм.

Напомним, что в следующем месяце еще будет держаться высокая стоимость овощей, однако после, цены будут снижаться. Эксперт сообщил о том, что цены на овощи этой весной значительно отличаются от прошлогодних. Например, капуста, стоимость которой в 2020 году не превышала 20 грн, сегодня стоит от 40 до 60 грн. Цена картофеля варьируется в пределах от 60 до 80 гривен, при том что в аналогичный период прошлого года, овощ стоил до 30 грн:

Ранее портал "Комментарии" писал, что по словам экономиста Олега Пендзина, в этом году цена продуктов, составляющих пасхальную корзину, увеличится от 15% до 18% в сравнении с 2020 годом. Со слов Пендзина, в 2021 году цена пасхальной корзины в среднем составляет 700 гривен, при этом в столице ее стоимость может варьироваться в пределах 900 гривен, а в некоторых западных областях — 550 гривен.













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