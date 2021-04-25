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Елизавета Черных
В следующем месяце еще будет держаться высокая стоимость овощей, однако после, цены будут снижаться. Об этом рассказал председатель Союза украинского селянства Иван Томич во время телепрограммы "Обратная связь" на канале "Украина 24".
В Украине изменятся цены на овощи: чего ждать покупателям - фото из открытых источников
Эксперт сообщил о том, что цены на овощи этой весной значительно отличаются от прошлогодних. Например, капуста, стоимость которой в 2020 году не превышала 20 грн, сегодня стоит от 40 до 60 грн. Цена картофеля варьируется в пределах от 60 до 80 гривен, при том что в аналогичный период прошлого года, овощ стоил до 30 грн:
Со слов специалиста, погодные условия и площадь посадки уже оказали влияние на производство овощей. Эксперт считает, что в мае не удастся достаточно увеличить предложения на рынке, поэтому стоимость овощей будет высокой. Затем украинцы могут ожидать сезонного удешевления.
Напомним, что в Украине в ближайшие месяцы ожидается подорожание продуктов. Так, продовольственная инфляция временно ускорится из-за высоких мировых цен. Ожидается подорожание сырых продуктов. Это вызвано низкими прошлогодними урожаями, а также ростом мировых цен на продовольствие.
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