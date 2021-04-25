В следующем месяце еще будет держаться высокая стоимость овощей, однако после, цены будут снижаться. Об этом рассказал председатель Союза украинского селянства Иван Томич во время телепрограммы "Обратная связь" на канале "Украина 24".

В Украине изменятся цены на овощи: чего ждать покупателям - фото из открытых источников

Эксперт сообщил о том, что цены на овощи этой весной значительно отличаются от прошлогодних. Например, капуста, стоимость которой в 2020 году не превышала 20 грн, сегодня стоит от 40 до 60 грн. Цена картофеля варьируется в пределах от 60 до 80 гривен, при том что в аналогичный период прошлого года, овощ стоил до 30 грн:

"Такие тенденции подорожания в сравнении с прошлым годом еще будут долго продолжаться. Мне 30% херсонских фермеров подтвердили, что не сеяли раннюю редиску, потому что увидели, что из нее ничего не выйдет в этих условиях, перешли на что-то другое", — рассказал Томич.

Со слов специалиста, погодные условия и площадь посадки уже оказали влияние на производство овощей. Эксперт считает, что в мае не удастся достаточно увеличить предложения на рынке, поэтому стоимость овощей будет высокой. Затем украинцы могут ожидать сезонного удешевления.

"Потом пойдут теплые температуры, весна возьмет свое, будет больше производство, и, соответственно, снижение цены. Но они не будут такими, как в прошлом году", — резюмировал Томич.

Напомним, что в Украине в ближайшие месяцы ожидается подорожание продуктов. Так, продовольственная инфляция временно ускорится из-за высоких мировых цен. Ожидается подорожание сырых продуктов. Это вызвано низкими прошлогодними урожаями, а также ростом мировых цен на продовольствие.









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