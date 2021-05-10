В Украине дорожает гречка: на сколько выросла цена

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Таисия Ерохина
В Украине по
состоянию на 10 мая в супермаркетах цена на гречку достигла рекордных в этом
году 50 грн. Об этом сообщает "Обозреватель".
Гречка. Фото из открытых источников
Отмечается, что в
Украине стоимость килограмма гречки с января по май 2020-му выросла на десять
гривен за килограмм. Среди вероятных причин повышения цены назван запрет РФ на
продажу гречки в нашей стране.
Ранее экономический
эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов прогнозировал
в беседе с порталом "Комментарии", что в нашей стране вскоре можно ожидать
резкого роста цен на отдельные продукты. Эксперт заявил, что как в конце 2020
года выросли цены на подсолнечное масло из-за дефицита сырья, так в мае-июне
продолжат повышаться цены на гречку.
По его словам, гречка
уже в марте подорожала до 40 грн за кг против 37,4 грн в январе. Причиной
эксперт называет постепенное снижение посевных площадей и объемов урожая.
Частично дефицит замещается импортом, отмечает Пантюхов, но объемы
несоизмеримы.
По данным
экономического эксперта, в 2020 году к 2017 году собственное производство
сократилось на 83 тыс. тонн, а импорт вырос всего на 16 тыс. тонн.
Как ранее сообщал
портал "Комментарии", в
Украине подорожал хлеб. Эксперт пояснил, что происходит с ценами на
основной продукт украинцев. Так, экономический эксперт Олег Пендзин связывает
высокие цены на хлеб с ростом стоимости пшеницы на мировом рынке. Цена на хлеб
в нашей стране за последний год подскочила почти на 13%. И прогнозы указывают
на то, что этот разрыв может вырасти.
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