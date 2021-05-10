logo
Русский Українська

BTC/USD

57177.32

ETH/USD

4149.72

LTC/USD

386.43

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес финансы В Украине дорожает гречка: на сколько выросла цена
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине дорожает гречка: на сколько выросла цена

Как и прогнозировалось, в Украине в мае 2021 года начала дорожать гречка

сегодня, 19:57
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине по состоянию на 10 мая в супермаркетах цена на гречку достигла рекордных в этом году 50 грн. Об этом сообщает "Обозреватель".

В Украине дорожает гречка: на сколько выросла цена

Гречка. Фото из открытых источников

Отмечается, что в Украине стоимость килограмма гречки с января по май 2020-му выросла на десять гривен за килограмм. Среди вероятных причин повышения цены назван запрет РФ на продажу гречки в нашей стране.

Ранее экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов прогнозировал в беседе с порталом "Комментарии", что в нашей стране вскоре можно ожидать резкого роста цен на отдельные продукты. Эксперт заявил, что как в конце 2020 года выросли цены на подсолнечное масло из-за дефицита сырья, так в мае-июне продолжат повышаться цены на гречку.

По его словам, гречка уже в марте подорожала до 40 грн за кг против 37,4 грн в январе. Причиной эксперт называет постепенное снижение посевных площадей и объемов урожая. Частично дефицит замещается импортом, отмечает Пантюхов, но объемы несоизмеримы.

По данным экономического эксперта, в 2020 году к 2017 году собственное производство сократилось на 83 тыс. тонн, а импорт вырос всего на 16 тыс. тонн.

"Летом цены на гречку вероятно вырастут до 50-60 грн за кг", — озвучил прогноз нашему изданию Андриан Пантюхов.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Украине подорожал хлеб. Эксперт пояснил, что происходит с ценами на основной продукт украинцев. Так, экономический эксперт Олег Пендзин связывает высокие цены на хлеб с ростом стоимости пшеницы на мировом рынке. Цена на хлеб в нашей стране за последний год подскочила почти на 13%. И прогнозы указывают на то, что этот разрыв может вырасти.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/fea/v-ukraini-zletili-tsini-na-grechku-skilki-koshtue.htm
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ