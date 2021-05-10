В Украине дорожает гречка: на сколько выросла цена

В Украине по состоянию на 10 мая в супермаркетах цена на гречку достигла рекордных в этом году 50 грн. Об этом сообщает "Обозреватель".

Гречка. Фото из открытых источников

Отмечается, что в Украине стоимость килограмма гречки с января по май 2020-му выросла на десять гривен за килограмм. Среди вероятных причин повышения цены назван запрет РФ на продажу гречки в нашей стране.

Ранее экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов прогнозировал в беседе с порталом "Комментарии", что в нашей стране вскоре можно ожидать резкого роста цен на отдельные продукты. Эксперт заявил, что как в конце 2020 года выросли цены на подсолнечное масло из-за дефицита сырья, так в мае-июне продолжат повышаться цены на гречку.

По его словам, гречка уже в марте подорожала до 40 грн за кг против 37,4 грн в январе. Причиной эксперт называет постепенное снижение посевных площадей и объемов урожая. Частично дефицит замещается импортом, отмечает Пантюхов, но объемы несоизмеримы.

По данным экономического эксперта, в 2020 году к 2017 году собственное производство сократилось на 83 тыс. тонн, а импорт вырос всего на 16 тыс. тонн.

"Летом цены на гречку вероятно вырастут до 50-60 грн за кг", — озвучил прогноз нашему изданию Андриан Пантюхов.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Украине подорожал хлеб. Эксперт пояснил, что происходит с ценами на основной продукт украинцев. Так, экономический эксперт Олег Пендзин связывает высокие цены на хлеб с ростом стоимости пшеницы на мировом рынке. Цена на хлеб в нашей стране за последний год подскочила почти на 13%. И прогнозы указывают на то, что этот разрыв может вырасти.

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