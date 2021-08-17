В Украине ищут монету номиналом 15 копеек, ее можно продать за 26 тысяч: как выглядит (ФОТО)

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Елизавета Черных
15 копеек, которые чеканили в 1992-м году, на профильных аукционах продают за 26 тысяч гривен. Эта монета считается редкой, поскольку была изготовлена в качестве эксперимента. Она имеет некие особенности — аверс развернут на 180 градусов от реверса — из-за этого цена таких 15 копеек увеличивается в тысячи раз от номинала, пишет OBOZREVATEL.
В Украине ищут монету номиналом 15 копеек - фото из открытых источников
На одном из аукционов по продаже монет 15 копеек 1992 года стоят около 15 тысяч гривен. Те, у которых имеются дополнительные особенности, оцениваются в разы выше.
Ранее монета такого же номинала продавалась за более чем 1 тысяч долларов (29,9 тысячи гривен) на одном из профильных аукционов.
Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что в супермаркете сети АТБ, кассиры дали мужчине сдачу редкой монетой — 1 гривной, изготовленной в 1995-м году. Ее цена колеблется в пределах тысячи гривен на электронных аукционах по продаже монет. Она является редкой из-за своего года выпуска. А некоторые экземпляры таких гривен стоят еще дороже — в районе 15 тысяч гривен. Детальнее читайте в нашем материале.
Кроме того, известно, что украинские нумизматы охотятся за монетами в 1 гривну, которые отчеканены в 1995-ом году. Их цена колеблется в пределах от 7 до 15 тысяч гривен. Роль играет состояние монеты. Такая металлическая гривна ценна, потому что отличается гладким ребром и редким годом чеканки.
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Обсуждения
Новости
Сергей
17 августа 2021, 21:55
Странная новость ,может пропустил что то но не помню такой номинал в обыходе !:))