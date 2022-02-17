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В Украине легализовали криптовалютный бизнес

Верховная Рада согласно предложениям Президента приняла законопроект «О виртуальных активах»

сегодня, 15:19
Автор:

Людмила Слободенюк
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Сегодня, 17 февраля, народные депутаты Украины приняли законопроект "О виртуальных активах". Правда, с теми замечаниями, которые внес президент Украины. Напомним, осенью прошлого года Владимир Зеленский наложил вето на законодательные инициативы, касающиеся криптовалютного бизнеса. Свои голоса за одобрение законопроекта отдали 272 народных избранника. Об этом сообщают источники в Министерстве цифровой трансформации, передает портал "Комментарии".

В Украине легализовали криптовалютный бизнес

Законопроект о виртуальных активах. Фото с открытых источников

Когда законодательные изменения вступят в силу, в Украине можно будет легально запустить рынок виртуальных активов. На территории государства абсолютно легально смогут работать криптокомпании – как иностранные, так и украинские. Также украинцы получат доступ к мировому рынку виртуальных активов.

Как сообщили в Минцифри, новые законодательные нормы позволят детинизировать рынок криптовалют, ныне работающий в стране в "серой" зоне – полулегально. Банки смогут теперь открывать счета для криптокомпаний. Украинцы смогут декларировать свои доходы в криптовалюте. Также государство будет регулировать и гарантировать правовую защиту прав на активы, эти вопросы можно будет решать в суде.

"Сегодня потенциал мировой криптоиндустрии определяется миллиардами инвестиций. Темпы ее роста опережают традиционные отрасли экономики. В Украине рынок виртуальных активов может оказаться мощным сектором цифровой экономики. Благодаря принятому Закону, мы имеем все шансы быть передовой страной для развития бизнеса в этой инновационной сфере", — сказал заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Регулировать рынок виртуальных активов будет Национальная комиссия по ценным бумагам.

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Источник: https://t.me/mintsyfra/2562
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