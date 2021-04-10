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Татьяна Веремеева
Министерство юстиции Украины расширило процедуру автоматического ареста
счетов должников. Это касается всех, у кого есть какая-либо задолженность, в
том числе неплательщиков алиментов. Об этом говорится в приказе министерства,
передает MC.today.
В Украине начнут блокировать счета должников
Счета должников в нашей стране блокируют за долги по кредиту или процентам
по нему, а также за неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения.
Арест счетов будет происходить таким образом: исполнитель (государственный
или частный) с помощью автоматизированной системы исполнительного производства
(АСИП) будет создавать и направлять в банк требование о получении информации о
счетах должника. В течение часа банк обязан прислать исполнителю запрашиваемую
информацию, после чего исполнитель создает и направляет в банки, в которых у
должника есть открытые счета, постановление об аресте денег. После того как банк заблокирует счета, он сообщает об этом исполнителю через систему автоматизированного
ареста.
Если на счетах должника есть средства, исполнитель с помощью АСИП создает и
направляет в соответствующие банки требования по списанию средств. Потом банки
списывают деньги со счетов должника и перечисляют их на счета органа
государственной исполнительной службы или частного исполнителя, с которых
средства попадают к взыскателям.
Напомним, искусственное ограничение размера комиссии за эквайринг (обслуживание платежей по пластиковым карточкам, – ред.) заберет у банков до 60% комиссионных доходов, которые они тратят на кэшбек и поддержку платежной инфраструктуры. Комиссии, которые платит бизнес банкам, превышают 20 млрд грн. Почему украинские ритейлеры требует платить меньше за эквайринг, а банки – против? Аргументы каких сторон кажутся более убедительными? Какой есть выход из ситуации? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.
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