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Главная Новости Бизнес финансы В Украине начнут блокировать счета должников
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В Украине начнут блокировать счета должников

Банки смогут арестовывать счета и переводить деньги взыскателям

10 апреля 2021, 22:12
Автор:

Татьяна Веремеева

Министерство юстиции Украины расширило процедуру автоматического ареста счетов должников. Это касается всех, у кого есть какая-либо задолженность, в том числе неплательщиков алиментов. Об этом говорится в приказе министерства, передает MC.today.

В Украине начнут блокировать счета должников

В Украине начнут блокировать счета должников

Счета должников в нашей стране блокируют за долги по кредиту или процентам по нему, а также за неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Арест счетов будет происходить таким образом: исполнитель (государственный или частный) с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) будет создавать и направлять в банк требование о получении информации о счетах должника. В течение часа банк обязан прислать исполнителю запрашиваемую информацию, после чего исполнитель создает и направляет в банки, в которых у должника есть открытые счета, постановление об аресте денег. После того как банк заблокирует счета, он сообщает об этом исполнителю через систему автоматизированного ареста.

Если на счетах должника есть средства, исполнитель с помощью АСИП создает и направляет в соответствующие банки требования по списанию средств. Потом банки списывают деньги со счетов должника и перечисляют их на счета органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, с которых средства попадают к взыскателям.

Напомним,  искусственное ограничение размера комиссии за эквайринг (обслуживание платежей по пластиковым карточкам, – ред.) заберет у банков до 60% комиссионных доходов, которые они тратят на кэшбек и поддержку платежной инфраструктуры. Комиссии, которые платит бизнес банкам, превышают 20 млрд грн.  Почему украинские ритейлеры требует платить меньше за эквайринг, а банки – против? Аргументы каких сторон кажутся более убедительными? Какой есть выход из ситуации? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.


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Источник: https://mc.today/minyust-razreshil-blokirovat-scheta-dolzhnikov-vot-kak-budet-proishodit-protsess/
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