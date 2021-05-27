В Украине подорожал бензин: названы новые цены

Сегодня, 27 мая, в Украине выросли цены на топливо. Об этом сообщает "Консалтинговая группа А-95", проводящая ежедневный мониторинг цен рынка нефтепродуктов. Так, согласно их данным, в среднем цены на топливо по Украине поднялись на одну копейку.

В Украине поднялись цены на бензин. Фото из открытых источников

Сегодня цены на бензин А-92 составили 28 гривен и 16 копеек за литр, что больше на одну копейку по сравнению с прошедшим днём. За литр 95-го водителям придется отдать 28 гривен и 93 копейки, также + одна копейка к стоимости. Цена на дизельное топливо подросла на две копейки и теперь составляет 27.35 гривен за литр. Новая средняя цена на автомобильный газ составила 15 гривен и 71 копейка за литр. За А-95 премиум в среднем, также придется отдать на 1 копейку больше. Цена на него составила 30.70 за литр.

Для сравнения, цены на бензин и дизельное топливо за 27 апреля этого года:

А-95 премиум — 30.20 гривен.

А-95 — 28.64 гривен.

А-92 — 27.77 гривен.

Дизельное топливо — 28.25 гривен.

Как видим, цена за месяц на А-95 премиум стала выше на 50 копеек, на А-95 выше на 29 копеек, А-92 выше на 39 копеек. Стоит отметить, что дизельное топливо подешевело на 90 копеек.

Также вы можете ознакомиться с актуальными ценами на топливо на разных автозаправочных станциях страны. Данные были опубликованы на сайте Минфин.





Напомним, ране издание "Комментарии" сообщало о том, что эксперт прокомментировал цены на бензин и дизельное топливо в Украине. А также сообщало о том, как изменится стоимость земельных участков после введения рынка земли в Украине.





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