В Украине увеличится прожиточный минимум для детей: какие будут выплаты

В 2021 году в Украине вырастет минимальный прожиточный минимум для детей.

Прожиточный минимум для детей Украина - фото из открытых источников

Как известно, первое повышение прожиточного минимума состоялось в декабре 2020 года. С тех пор прожиточный минимум для детей до шести лет составлял 1921 гривну, для детей до 18 лет — 2395 гривен. С 1 июля в 2021 году данные суммы увеличатся до 2013 гривен и 2510 гривен соответственно. Более того, с 1 декабря 2021 выплаты также будут увеличены.

Прожиточный минимум для детей до 6 лет и до 18 лет:

- с декабря 2020 — 1921 гривен/2395 гривен;

- от июля 2021 — 2013 гривен/2510 гривен;

- от декабря 2021 — 2100 гривен/2618 гривен.

Согласно официальным данным, сумма государственных выплат при рождении ребенка в 2021 году останется без изменений. Семья получит 10 320 гривен сразу после появления на свет малыша, а затем будет каждый месяц получать 860 гривен, пока ребенку не исполнится три года.

Напомним, что Кабинет министров Украины выделил дополнительные 201 миллион гривен на выплаты материальной помощи в размере 8 тысяч гривен физическим особам предпринимателям (ФОП). Деньги будут направлены из специального фонда государственного бюджета на 2021 год. Финансы будут направлены Министерству социальной политики. Ведомство должно будет завершить оказание единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которым установлена инвалидность".





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