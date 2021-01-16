Кабмин решил выделить больше денег на выплаты ФОПам: названа сумма

Кабинет министров Украины выделил дополнительные 201 млн грн. на выплаты материальной помощи в размере 8 тыс. грн физическим особам предпринимателям (ФОП). Постановление опубликовано на сайте правительства сегодня, 16 января.



Компенсации ФОПам

Деньги будут направлены из специального фонда государственного бюджета на 2021 год. Финансы будут направлены Министерству социальной политики. Ведомство должно будет завершить оказание единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер.

Напомним, половина украинской экономики находится сейчас в тени, уверяет депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, аргументируя свои налоговые инициативы и желание охватить весь бизнес РРО (регистраторами расчетных операций). "Комментарии" узнали у экспертов, в чем прав и не прав Гетманцев.

Отметим, с 14 января в Украине в случае нарушения владельцы бизнеса будут оштрафованы на сумму от 3400 до 5100 гривен. Данный закон был одобрен еще в декабре прошлого года. Сообщается, что предпринимателю будет выписан штраф в случае пропуска клиента в его общественный транспорт, здание, сооружения и т.д. клиентов без средств индивидуальной защиты. Отмечается, что маска должна закрывать рот и нос. Кроме того, штрафа не избежать в том случае, если предприниматель никак не отреагирует на человека без маски, вошедшего в общественный транспорт, здание, учреждение и т.д. Обслуживание во время карантина клиентов без маски также наказывается штрафом.

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