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Главная Новости Бизнес финансы В Украине второй месяц подряд снижается средняя зарплата (график)
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В Украине второй месяц подряд снижается средняя зарплата (график)

В апреле-мае она уменьшилась в среднем на 113 гривен

сегодня, 09:14
Автор:

Андрей Ройко

В мае 2021 года средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в Украине составила 13499 гривен. Этот показатель оказался в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (6000 грн). Такие данные привело в своем экспресс-выпуске Государственное управление статистики.

В Украине второй месяц подряд снижается средняя зарплата (график)

Средняя зарплата в Украине-2021 год, Госстат Украины

По сравнению с апрелем этого года размер средней номинальной заработной платы украинцев уменьшился на 0,3% (или на 44 гривны), а за последние 12 месяцев (по сравнению с маем 2020 года) увеличился на 28,1%. В то же время, по сравнению с мартом 2021, в мае средняя зарплата в стране уменьшилась уже на 113 гривен. Интересно, что  в апреле-мае прошлого года доходы украинцев также падали, но более разительно. "Виновными" перед украинцами оказались значительные коронавирусные карантинные ограничения, которые привели к тому, что средняя зарплата украинцев упала на 1 тысячу гривен до 10430 грн (примерно на 9%).

Самыми же большими доходами за последние полтора года украинцы могли похвастаться в прошлогоднем декабре, когда средний уровень зарплат "прыгнул" на более чем 2000, достигнув отметки в 14179 грн и, почти также, "сломя голову", упал в январе этого года. Кроме повышения минимальной заработной платы, такой рост в декабре-2020 был связан с выплатой квартальных и годовых бонусов, премий и "тринадцатых" зарплат.

Также, по расчетам Держстата, индекс реальной заработной платы в мае 2021 года по сравнению с апрелем-2021 составил 98,4%, а по сравнению с маем 2020года — 116,8%.

"Комментарии" недавно писали, как отличается минимальная зарплата в Украине и Польше.

Также наше издание анализировало, почему в Украине настолько различаются средняя зарплата согласно статистике и в реальности.


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Источник: http://ukrstat.gov.ua/
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