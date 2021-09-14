logo
Русский Українська

BTC/USD

46378.58

ETH/USD

3336.45

LTC/USD

178.95

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес финансы В Украине вырастут стипендии: стало известно, сколько будут получать студенты
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине вырастут стипендии: стало известно, сколько будут получать студенты

сейчас стипендия для студентов, получающих степень бакалавра и учащихся на аспирантуре, равна 1300 гривнам

сегодня, 15:24
Автор:

Елизавета Черных

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, в Украине увеличится размер стипендий. В частности, минимальные выплаты в высших образовательных учреждениях будут составлять 2 тысячи гривен, а повышенные — 2550 гривен. Об этом премьер-министр рассказал в рамках пресс-конференции, передает OBOZREVATEL. 

В Украине вырастут стипендии: стало известно, сколько будут получать студенты

В Украине вырастут стипендии - фото из открытых источников

Шмыгаль подчеркнул, что увеличены стипендии и для учащихся в профессионально-технических учреждениях среднего и специального образования. Ранее стипендия таких студентов составляла порядка 500 гривен. При этом стоимость проезда из районного центра в областной варьируется в пределах 100 гривен. 

Отныне же, по словам премьер-министра, стипендия в ПТУ будет равна 1250 гривнам. При этом, уверяет глава Кабмина, правительство в следующем году будет искать и другие варианты для поддержки студентов. 

В издании напомнили, что сейчас стипендия для студентов, получающих степень бакалавра и учащихся на аспирантуре, равна 1300 гривнам (повышенная — 1600 гривен); для студентов лицеев, техникумов, колледжей — 980 гривен ( повышенная 1250 гривен); студентов ПТУ — 490 гривен. 

Ранее в материале портала "Комментарии" говорилось, что пенсионеры получают среднюю пенсию около 3000 гривен, но этих средств практически не хватает на проживание — оплата коммунальных услуг и лечение в старости стоят чуть ли не в разы дороже. Поэтому в Украине в 2022 году планируют в пять этапов повышать пенсии. Об этапах роста пенсионных выплат в стране рассказали в Министерстве социальной политики. 

Также на портале -  председатель Офиса президента Украины, Тимофей Милованов, который ранее занимал должность министра экономики, прокомментировал перспективы ныне работающих людей получать пенсии от государства.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/stipendii-v-ukraine-vyirastut-shmyigal-rasskazal-skolko-budut-poluchat-studentyi.htm?_ga=2.234101917.2055452064.1631599988-227395441.1620644266&_gl=1*16ruhlk*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMT
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ