В Украине вырастут стипендии: стало известно, сколько будут получать студенты

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, в Украине увеличится размер стипендий. В частности, минимальные выплаты в высших образовательных учреждениях будут составлять 2 тысячи гривен, а повышенные — 2550 гривен. Об этом премьер-министр рассказал в рамках пресс-конференции, передает OBOZREVATEL.

В Украине вырастут стипендии - фото из открытых источников

Шмыгаль подчеркнул, что увеличены стипендии и для учащихся в профессионально-технических учреждениях среднего и специального образования. Ранее стипендия таких студентов составляла порядка 500 гривен. При этом стоимость проезда из районного центра в областной варьируется в пределах 100 гривен.

Отныне же, по словам премьер-министра, стипендия в ПТУ будет равна 1250 гривнам. При этом, уверяет глава Кабмина, правительство в следующем году будет искать и другие варианты для поддержки студентов.

В издании напомнили, что сейчас стипендия для студентов, получающих степень бакалавра и учащихся на аспирантуре, равна 1300 гривнам (повышенная — 1600 гривен); для студентов лицеев, техникумов, колледжей — 980 гривен ( повышенная 1250 гривен); студентов ПТУ — 490 гривен.

Ранее в материале портала "Комментарии" говорилось, что пенсионеры получают среднюю пенсию около 3000 гривен, но этих средств практически не хватает на проживание — оплата коммунальных услуг и лечение в старости стоят чуть ли не в разы дороже. Поэтому в Украине в 2022 году планируют в пять этапов повышать пенсии. Об этапах роста пенсионных выплат в стране рассказали в Министерстве социальной политики.

Также на портале - председатель Офиса президента Украины, Тимофей Милованов, который ранее занимал должность министра экономики, прокомментировал перспективы ныне работающих людей получать пенсии от государства.

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