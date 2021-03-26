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В Украине значительно изменятся цены на мясо: опубликован прогноз

Стоимость живых свиней со следующей недели, вероятно, уменьшится на 1 грн/кг

сегодня, 15:52
Автор:

Елизавета Черных

По данным Ассоциации "Мясной отрасли", закупочные цены с 29 марта по 4 апреля составят 38-39 грн/кг живого веса свиньи. Таким образом уже в скором времени может подешеветь свинина, передает OBOZREVATEL.

В Украине значительно изменятся цены на мясо: опубликован прогноз

В Украине значительно изменятся цены на мясо: опубликован прогноз - фото из открытых источников

Также сообщается, что стоимость живых свиней со следующей недели, вероятно, уменьшится на 1 грн/кг. На этой неделе переработчики заявили, что поставлены в неконкурентные условия с теневым рынком. Уклонятся от уплаты налогов с 1 марта 2021-го стало еще выгоднее из-за снижение налогового кредита на свиней на 6%. По данным специалистов, из-за тенизации и коррупционных схем, свиноводство в Украине, и соответственно мясная отрасль,  не могут конкурировать не только с импортом, а и на внутреннем рынке с нечестным "бизнесом". 

Напомним, что некоторые эксперты считают, что цены на продукты питания в Украине можно эффективно регулировать с помощью аграрного фонда. Президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Алекс Лисситса прокомментировал такое мнение для портала "Комментарии" и рассказал, что можно сделать, чтобы такой механизм мог эффективно функционировать. Эксперт подчеркивает, что исторически аграрный фонд и создавался для того, чтобы через сглаживания ценовых колебаний давать ценовую поддержку сельхозпроизводителям. Обратной стороной этой медали есть возможность проводить товарные интервенции — реализовывать продукцию на рынке в момент роста цен для их сглаживания.

Интернет-издание "Комментарии" также вместе с экспертами разбиралось, что происходит с ценами и каких изменений стоит ожидать в ближайшее время.




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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/v-ukraine-znachitelno-izmenyatsya-tsenyi-na-myaso-opublikovan-prognoz.htm?_ga=2.201982295.772149779.1616664730-1449650450.1615966888&_gl=1*1jmb9p1*_ga*MTQ0OTY1MDQ1MC4xNjE1OTY2ODg4*_ga_JBX3X27G7H*MTYxNjc2NTIxNC4yO
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