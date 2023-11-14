В ВР зарегистрирован законопроект об изменениях для ФЛП 2 и 3 групп: детали

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект 10234, который касается физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Согласно данному законопроекту предлагается увеличить предельно допустимые объемы доходов для ФЛП второй и третьей групп.



В ВР предлагают увеличить предельные объемы доходов для ФЛП. Фото из открытых источников

В пояснительной записке к законопроекту 10234 обосновывают увеличение предельных объемов для ФЛП тем, что они не соответствуют индексу потребительских цен и минимальной заработной плате (МЗП).

Для второй группы ФЛП предлагается увеличить предельный объем доходов с 834 до 1200 размеров минимальной зарплаты. Это означает, что предельная граница поднимется с 5,578 млн. грн. до 8,52 млн. грн. с января 2024 года. Однако уже в апреле эта сумма увеличится до 9,6 млн. грн. Это связано с двумя этапами повышения минимальной зарплаты в Украине. С 1 января 2024 года минимальная зарплата будет составлять 7,1 тыс. грн, а с 1 апреля – 8 тыс. грн.

Для третьей группы ФЛП предусмотрены три отдельных предельных объема доходов. Если ФЛП не использует наемных работников, тогда предел доходов будет составлять 1200 размеров минимальной зарплаты, то есть 8,52 млн. грн.

В случае использования ФЛП наемных лиц до 10, тогда предельный объем доходов с 1 января 2024 года увеличится до 3000 размеров МЗП – 21,3 млн. грн. Если ФЛП имеет более 10 наемных работников, тогда предел доходов должен не превышать 6000 размеров МЗП – 42,6 млн. грн.

Если Верховная Рада поддержит законопроект, он вступит в силу на следующий день после его публикации.

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