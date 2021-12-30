Возможен ли резкий спрос на валюту в январе: банкир озвучила прогноз

В январе 2022 года курс доллара может снизиться на 25 копеек и достичь отметки в 27 грн за доллар. Как передает издание "Комментарии", такой прогноз высказала аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко, пишет сайт "Обозреватель".

Доллары. Фото из открытых источников

Евгения Ахтырко считает, что традиционно в начале года снижается активность бизнес. Это непосредственно влияет на курс валюты.

Что касается прогноза относительно национальной валюты страны, то пока что нет оснований говорить, что гривна может ослабнуть. Но есть некоторые психологические показатели, которые дают возможность гривне держаться на уровне – 27,2 грн. Межбанк показывает, что практически каждый день появляются основания для укрепления гривны, но из-за давления продавцов курс держится на том же уровне. Психологические факторы могут сыграть свою роль и курс будет на том же уровне и в дальнейшем.

По словам аналитика, для стабильного курса всегда есть одно правило – если нет большого ажиотажа и спроса на валюту, то и курс удерживается примерно на том же уровне. А, учитывая, что в январе будет наблюдаться традиционно низка экономическая активность, то ожидать, что курс поползет вверх не стоит.

Единственное, что может произойти, отмечает аналитик, это влияние рынка, что может привести к укреплению гривны. Потому курс может приблизиться в январе к 27 грн за доллар. По словам Евгении Ахтырко, также свое влияние на курс окажут события на востоке Украины. Если российской агрессии не случится, тогда можно говорить, что предпосылок росту доллара относительно гривны пока нет.

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