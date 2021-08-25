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Главная Новости Бизнес финансы За 25 копеек в Украине готовы заплатить тысячи гривен: как отличить редкую монету (ФОТО)
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За 25 копеек в Украине готовы заплатить тысячи гривен: как отличить редкую монету (ФОТО)

Такая копейка является единственной в своем роде, поскольку имеет брак

сегодня, 11:56
Автор:

Елизавета Черных

Монету в 25 копеек, которая датирована 1992-м годом, можно продать за 10 тысяч гривен. Монета является дорогостоящей, поскольку имеет незначительный дефект в надписи "25 копійок", передает издание OBOZREVATEL. 

За 25 копеек в Украине готовы заплатить тысячи гривен: как отличить редкую монету (ФОТО)

За 25 копеек в Украине готовы заплатить тысячи гривен - фото из открытых источников

Согласно данным аукциона, специализирующегося на продаже монет, такая копейка является единственной в своем роде, поскольку на надписи "копійок" на букве "о" есть небольшой хвостик.

За 25 копеек в Украине готовы заплатить тысячи гривен: как отличить редкую монету (ФОТО) - фото 2

"На надписи КопиЙок на букве "О" имеется в верху маленький хвостик, а от буквы "Й" имеется соединение с буквой "О", – написал автор объявления о продаже. 

За 25 копеек в Украине готовы заплатить тысячи гривен: как отличить редкую монету (ФОТО) - фото 3

Издание отмечает, что в общем, монеты номиналом в 25 копеек не представляют особой ценности. Их можно продавать дорого, в случае наличия особенностей на реверсе или аверсе. Однако, такая монета 1995-го года выпуска будет считаться редкой, независимо от особенностей или дефектов на ней. 

Напомним, что 15 копеек, которые чеканили в 1992-м году, на профильных аукционах продают за 26 тысяч гривен. Эта монета считается редкой, поскольку была изготовлена в качестве эксперимента. Она имеет некие особенности — аверс развернут на 180 градусов от реверса  — из-за этого цена таких 15 копеек увеличивается в тысячи раз от номинала.

Также в материале издания "Комментарии" говорилось, что согласно данным профильного портала Monety, монеты номиналом 50 копеек, которые датированы 1992-м годом, можно продать за несколько тысяч гривен. Дорогостоящий экземпляр монеты можно определить по гурту, реверсу и аверсу. Цена 50 копеек может варьироваться в пределах от 2500 до 3700 гривен. Такая монета должна иметь выпуклый щит со вдавленным трезубцем на нем. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/v-ukraine-osobuyu-kopejku-prodayut-za-tyisyachi-griven-kak-vyiglyadit-moneta-kotoraya-mozhet-popastsya-lyubomu.htm?_gl=1*4woh8*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYyOTg3ODgzOC4xNjguMS4xNjI5ODc4OTU1L
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