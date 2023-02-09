Закон о платежных услугах: какова практическая ценность для потребителей

В нем, среди прочего, электронные деньги приравняли к фиатным, то есть привычным нам. Что это означает на практике? С этим вопросом "Комментарии" обратились к экспертам.

Фото из открытых источников





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Очень узкая тема не исследовал. Но, в общем, чтобы закон работал, должны быть подзаконные акты. Подзаконные акты должны определить порядок применения электронных денег, определить, какие именно электронные деньги в Украине. Если говорить об е-гривне – это одна история, если будем говорить о биткоине – другая история. То есть, все зависит от тех подзаконных документов, которые будут приняты в рамках реализации этого закона", — отмечает эксперт в сфере налогообложения Илья Несходовский.





Александр Карпов, директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЭМА, говорит: теперь, согласно подписанному документу, электронный кошелек регулируется так же, как и обычные деньги, и его можно использовать для погашения налогового долга. Вместе с тем, электронный кошелек не может восприниматься налоговиками как неполноценный или такой, к которому следует уделять особое внимание.





"Только что открытые пользователями электронные кошельки будут доступны для осуществления расходных операций после взятия на учет фискальным органом – в течение следующего рабочего дня после направления поставщиком платежных услуг уведомление об открытии электронного кошелька. Аналогичный принцип применяется также для только что открытых пользователями банковских и платежных счетов", — отметил он.





Среди важных нюансов в сфере платежных правоотношений, продолжает Карпов, то, что в банке, открывшем счет клиенту, осуществляющему мошеннические операции, появляется обязательство в период до 10 дней вернуть средства для зачисления пострадавшему лицу.





В целом введены аналогичные подходы к проверке информации относительно ареста, принудительного списания как фиатных средств, так и электронных денег, со счетов (кошельков), открытых у любого поставщика финансовых платежных услуг.





Мы ранее писали, что по словам одной из инициаторов законопроекта Ольги Василевской, принятым документом упрощено использование корпоративных карт для оплаты командировочных расходов бизнесом.





