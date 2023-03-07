Зал для бокса как бизнес: факапы о которых нужно знать

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В
авторском проекте Виктора Гольдского Selfmade украинский профессиональный боксер и двукратный Абсолютный чемпион
Украины Алексей Трофимов поделился своим опытом как открыть зал для бокса и с какими неприятностями можно столкнутся
во время работы с этим бизнесом.
О каких моментах нужно знать при открытии боксерского зала. Фото из открытых источников
Главной проблемой
в начале открытия боксерского зала по мнению Алексея Трофимова является малоактивное общество, которое может быстро изменять свои
интересы. Таким образом сложно на первом этапе вернуть вложенные средства.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Алексей Трофимов сообщает, что люди приходят в зал на разное время. В среднем, человек в боксерский зал приходит на 2-3 месяца, потом берет паузу и через некоторое время
возвращается. Хотя могут быть исключения, когда человек тренируется в
боксерском зале на много больше времени Также Трофимов рассказал о личном факапе.
Больше о бизнесе с открытием боксерского зала в Украине можно узнать, просмотрев авторский проект Виктора Гольдского Selfmade, где владелец зала Алексей Трофимов рассказывает о деталях этого дела.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о каких расходах необходимо знать, чтобы открыть зал для бокса.
Также "Комментарии" писал о том, как привлечь клиентов в боксерский зал.
Обсуждения
Новости
ххххх
сегодня, 14:21
Секс без обязательств: без денег, все анонимно, реальные девки с реальными фото, без шлюx и кидал. Здесь девки сами хотят и первые пишут, я уже не первую снимаю здесь ----- https://min.lc/vix