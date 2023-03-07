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Зал для бокса как бизнес: факапы о которых нужно знать

Владелец боксерского зала поделился своим опытом и указал на факапы о которых нужно знать.

сегодня, 13:30
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Автор:

Slava Kot








В авторском проекте Виктора Гольдского Selfmade украинский профессиональный боксер и двукратный Абсолютный чемпион Украины Алексей Трофимов поделился своим опытом как открыть зал для бокса и с какими неприятностями можно столкнутся во время работы с этим бизнесом.

Зал для бокса как бизнес: факапы о которых нужно знать

О каких моментах нужно знать при открытии боксерского зала. Фото из открытых источников

Главной проблемой в начале открытия боксерского зала по мнению Алексея Трофимова является малоактивное общество, которое может быстро изменять свои интересы. Таким образом сложно на первом этапе вернуть вложенные средства.


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"Самая основная неудача, это то, что вы открыли зал, вложили туда средства, но в связи с тем, что у нас инертное общество или же интересы меняются на протяжении очень быстрого времени, то вы не сможете набрать нужное количество людей, чтобы оплатить первые 1-2 месяца", — считает владелец боксерского зала, но добавляет, что здесь нужно правильно выстраивать бизнес и менеджмент с бухгалтерами помогут в этом деле.

Алексей Трофимов сообщает, что люди приходят в зал на разное время. В среднем, человек в боксерский зал приходит на 2-3 месяца, потом берет паузу и через некоторое время возвращается. Хотя могут быть исключения, когда человек тренируется в боксерском зале на много больше времени Также Трофимов рассказал о личном факапе.

"Я не потерял на этом бизнесе, но я не приобрел столько, сколько было необходимо. Я начал сам вести занятия и застрял. И дальнейшее развитие бизнеса притормозилось, вот в этом мой факап", — рассказал Трофимов.

Больше о бизнесе с открытием боксерского зала в Украине можно узнать, просмотрев авторский проект Виктора Гольдского Selfmade, где владелец зала Алексей Трофимов рассказывает о деталях этого дела.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о каких расходах необходимо знать, чтобы открыть зал для бокса.

Также "Комментарии" писал о том, как привлечь клиентов в боксерский зал.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LtC2QZfdD4w&ab_channel=%D0%AF-%D0%9A%3A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%28comments.ua%29
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