"єОселя" 2026: рассчитана сумма первого взноса и срок накопления в разных городах

Для многих украинцев главным препятствием на пути к собственному жилью по программе "єОселя" остается не ежемесячный платеж по кредиту, а сумма, которую нужно иметь на старте. В зависимости от города, первый взнос за самую дешевую однокомнатную квартиру может отличаться в несколько раз.

"єОселя": сколько нужно денег на первый взнос в разных городах

По данным ЛУН, медианный первый взнос на приобретение самой дешевой однокомнатной квартиры, отвечающей условиям программы "єОселя", составляет от 165 тыс. гривен в Запорожье до 636 тыс. гривен во Львове.

Самые высокие суммы первого взноса по программе "єОселя"

Самый высокий порог входа в "єОселя" среди городов, для которых есть соответствующие данные, зафиксирован на западе Украины.

Первый взнос за квартиру составляет примерно:

1. Львов — 636 тыс. гривен

2. Ужгород — 633 тыс. гривен

3. Винница — 602 тыс. гривен

4. Ровно — 520 тыс. гривен

5. Тернополь — 467 тыс. гривен

6. Хмельницкий — 440 тыс. гривен

7. Житомир — 432 тыс. гривен

8. Ивано-Франковск — 404 тыс. гривен

Для сравнения, медианная стоимость самой дешевой квартиры, которая отвечает критериям "єОселя", во Львове и Ужгороде составляет около 3,2 млн гривен, а в Виннице — около 3 млн гривен.

Сколько нужно денег в Киеве, чтобы купить квартиру

В столице стартовая сумма заметно ниже, чем во Львове или Ужгороде. Для приобретения самой дешевой однокомнатной квартиры по программе "єОселя", нужно около 386 тыс. гривен первого взноса.

Медианная цена такого жилья составляет около 1,9 млн. грн. По расчетам ЛУН и Work.ua, ежемесячный платеж составляет около 12 тыс. гривен, или около 32% средней зарплаты.

Где самый низкий порог первого взноса за квартиру

Самый маленький первый вклад зафиксирован в городах, где недвижимость стоит дешевле. В Запорожье для старта нужно около 165 тыс. гривен, в Николаеве – 182 тыс. гривен, в Сумах – 216 тыс. гривен, в Харькове – 230 тыс. гривен.

В Запорожье медианная стоимость самой дешевой квартиры составляет около 825 тыс. гривен, а ежемесячный платеж по "єОселя" примерно 5,1 тыс. гривен.

Сколько времени нужно собирать на первый взнос

Разница между городами заметна и по времени накопления. Если условно откладывать всю среднюю зарплату, на первый взнос показатели следующие:

1. Винница – 1 год 10 месяцев

2. Ужгород – 1 год 10 месяцев

3. Львов – 1 год 8 месяцев

4. Ровно – 1 год 7 месяцев

5. Житомир – 1 год 5 месяцев

6. Киев – 11 месяц

7. Харьков – 9 месяцев

8. Запорожье – 7 месяцев

Однако эти расчеты ориентировочные: они не учитывают расходы человека на жизнь и предусматривают возможность откладывать всю среднюю зарплату. Для Херсона, Черновцов, Донецкой и Луганской областей соответствующие расчеты не проводились из-за недостаточного количества релевантных предложений или данных на рынке.

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