"єОселя" 2026: розраховано суму першого внеску та термін накопичення в різних містах

Для багатьох українців головною перешкодою на шляху до власного житла за програмою "єОселя" залишається не щомісячний платіж за кредитом, а сума, яку потрібно мати на старті. Залежно від міста перший внесок за найдешевшу однокімнатну квартиру може відрізнятися у кілька разів.

"єОселя": скільки потрібно грошей на перший внесок у різних містах

За даними ЛУН, медіанний перший внесок на придбання найдешевшої однокімнатної квартири, яка відповідає умовам програми "єОселя", становить від 165 тис. гривень у Запоріжжі до 636 тис. гривень у Львові.

Найвищі суми першого внеску за програмою "єОселя"

Найвищий поріг входу до "єОселі" серед міст, для яких є відповідні дані, зафіксовано на заході України.

Перший внесок за квартиру становить приблизно:

1. Львів — 636 тис. гривень

2. Ужгород — 633 тис. гривень

3. Вінниця — 602 тис. гривень

4. Рівне — 520 тис. гривень

5. Тернопіль — 467 тис. гривень

6. Хмельницький — 440 тис. гривень

7. Житомир — 432 тис. гривень

8. Івано-Франківськ — 404 тис. гривень

Для порівняння, медіанна вартість найдешевшої квартири, яка відповідає критеріям "єОселі", у Львові та Ужгороді становить близько 3,2 млн гривень, а у Вінниці — близько 3 млн гривень.

Скільки потрібно грошей у Києві, щоб купити квартиру

У столиці стартова сума помітно нижча, ніж у Львові чи Ужгороді. Для придбання найдешевшої однокімнатної квартири за програмою "єОселя", потрібно близько 386 тис. гривень першого внеску.

Медіанна ціна такого житла становить близько 1,9 млн грн. За розрахунками ЛУН і Work.ua, щомісячний платіж становить приблизно 12 тис. гривень, або близько 32% середньої зарплати.

Де найнижчий поріг першого внеску за квартиру

Найменший перший внесок зафіксований у містах, де нерухомість коштує дешевше. У Запоріжжі для старту потрібно близько 165 тис. гривень, у Миколаєві — 182 тис. гривень, у Сумах — 216 тис. гривень, у Харкові — 230 тис. гривень.

У Запоріжжі медіанна вартість найдешевшої квартири становить близько 825 тис. гривень, а щомісячний платіж за "єОселею" приблизно 5,1 тис. гривень.

Скільки часу потрібно збирати на перший внесок

Різниця між містами помітна і за часом накопичення. Якщо умовно відкладати всю середню зарплату, на перший внесок то показники такі:

1. Вінниця — 1 рік 10 місяців

2. Ужгород — 1 рік 10 місяців

3. Львів — 1 рік 8 місяців

4. Рівне — 1 рік 7 місяців

5. Житомир — 1 рік 5 місяців

6. Київ — 11 місяць

7. Харків — 9 місяців

8. Запоріжжя — 7 місяців

Однак ці розрахунки є орієнтовними: вони не враховують витрати людини на життя та передбачають можливість відкладати всю середню зарплату. Для Херсона, Чернівців, Донецької та Луганської областей відповідних розрахунків не проводили через недостатню кількість релевантних пропозицій або даних на ринку.

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