Это будет шоком для украинцев: в Раде назвали главное условие повышения тарифов

В Украине не раз поднимали вопрос повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг. Объясняли это необходимостью европейской интеграции. В Раде назвали условие, которое должно предшествовать повышению тарифов в Украине.

Тарифы. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что вопрос тарифов очень болезненный и, по его словам, он неизбежен.

"По какой-то траектории тарифы будут приближаться к европейским, но здесь ключевое — реальные доходы населения нашего. Рост доходов должен опережать рост тарифов, для того чтобы работала европейская практика", — отметил он.

Политик объяснил, что в Европе – это условно 10% совокупного дохода домохозяйства, то есть 10% в год должно уйти на коммуналку. Нардеп объяснил, что условно месяц-полтора дохода человек работает только на оплату коммунальных услуг. Это, с их точки зрения, нормальная ситуация, за которой и нам тоже нужно отслеживать, заметил политик.

"Но в Украине добавляются, к сожалению, объективные проблемы: экономика, война, бизнес не выживает, удары по логистике, удары по энергетике. Все-таки спокойно нужно отделять объективный фактор, который принесла нам война, но и честно анализировать, какие управленческие провалы и проколы были сделаны, где неправильные решения и законы были приняты”, — подытожил Кучеренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что согласно условиям МВФ, тарифы на энергоресурсы в Украине должны быть приведены к рыночным. В Минэнерго объяснили, что в меморандуме с МВФ идет речь не о введении новых тарифов, а о подготовке дорожной карты реформы энергетического сектора до конца 2026 года. Однако эксперты отмечают, что повышения тарифов не избежать.



