Это будет шоком для украинцев: в Раде назвали главное условие повышения тарифов

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Кречмаровская Наталия
В Украине не раз поднимали вопрос повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг. Объясняли это необходимостью европейской интеграции. В Раде назвали условие, которое должно предшествовать повышению тарифов в Украине.
Тарифы. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что вопрос тарифов очень болезненный и, по его словам, он неизбежен.
Политик объяснил, что в Европе – это условно 10% совокупного дохода домохозяйства, то есть 10% в год должно уйти на коммуналку. Нардеп объяснил, что условно месяц-полтора дохода человек работает только на оплату коммунальных услуг. Это, с их точки зрения, нормальная ситуация, за которой и нам тоже нужно отслеживать, заметил политик.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что согласно условиям МВФ, тарифы на энергоресурсы в Украине должны быть приведены к рыночным. В Минэнерго объяснили, что в меморандуме с МВФ идет речь не о введении новых тарифов, а о подготовке дорожной карты реформы энергетического сектора до конца 2026 года. Однако эксперты отмечают, что повышения тарифов не избежать.