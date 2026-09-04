Це буде шоком для українців: в Раді назвали головну умову підвищення тарифів

В Україні не раз порушували питання підвищення вартості житлово-комунальних послуг. Пояснювали це необхідністю європейської інтеграції. У Раді назвали умову, яка має передувати підвищенню тарифів в Україні.

Тарифи. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко зауважив, що питання тарифів дуже болюче і, за його словами, воно неминуче.

“По якійсь траєкторії тарифи будуть наближатися до європейських, але тут ключове — реальні доходи населення нашого. Ріст доходів має випереджати зростання тарифів, для того, щоб працювала європейська практика”, — зазначив він.

Політик пояснив, що в Європі — це умовно 10% сукупного доходу домогосподарства, тобто 10% в рік має піти на комуналку. Нардеп пояснив, що умовно місяць-півтора доходу людина працює тільки на оплату комунальних послуг. Це, з їхнього погляду, нормальна ситуація, за якою і нам треба теж відстежувати, зауважив політик.

“Але в Україні додаються, на жаль, об'єктивні проблеми: економіка, війна, бізнес не виживає, удари по логістиці, удари по енергетиці. Все ж таки спокійно треба відокремлювати об'єктивний фактор, який принесла нам війна, але і чесно аналізувати, які управлінські провали і проколи були зроблені, де неправильні рішення і закони були прийняті”, — підсумував Кучеренко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відповідно до умов МВФ, тарифи на енергоресурси в Україні мають бути приведені до ринкових. У Міненерго пояснили, що у меморандумі з МВФ йдеться не про запровадження нових тарифів, а про підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року. Однак експерти зазначають, що підвищення тарифів не уникнути.



