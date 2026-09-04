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Це буде шоком для українців: в Раді назвали головну умову підвищення тарифів

Народний депутат Кучеренко розповів, які умови мають передувати підвищенню тарифів в Україні

4 вересня 2026, 17:48
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Кречмаровская Наталия

В Україні не раз порушували питання підвищення вартості житлово-комунальних послуг. Пояснювали це необхідністю європейської інтеграції. У Раді назвали умову, яка має передувати підвищенню тарифів в Україні. 

Це буде шоком для українців: в Раді назвали головну умову підвищення тарифів

Тарифи. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко зауважив, що питання тарифів дуже болюче і, за його словами, воно неминуче. 

“По якійсь траєкторії тарифи будуть наближатися до європейських, але тут ключове — реальні доходи населення нашого. Ріст доходів має випереджати зростання тарифів, для того, щоб працювала європейська практика”, — зазначив він. 

Політик пояснив, що в Європі — це умовно 10% сукупного доходу домогосподарства, тобто 10% в рік має піти на комуналку. Нардеп пояснив, що умовно місяць-півтора доходу людина працює тільки на оплату комунальних послуг. Це, з їхнього погляду, нормальна ситуація, за якою і нам треба теж відстежувати, зауважив політик.

“Але в Україні додаються, на жаль, об'єктивні проблеми: економіка, війна, бізнес не виживає, удари по логістиці, удари по енергетиці. Все ж таки спокійно треба відокремлювати об'єктивний фактор, який принесла нам війна, але і чесно аналізувати, які управлінські провали і проколи були зроблені, де неправильні рішення і закони були прийняті”, — підсумував Кучеренко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відповідно до умов МВФ, тарифи на енергоресурси в Україні мають бути приведені до ринкових. У Міненерго пояснили, що у меморандумі з МВФ йдеться не про запровадження нових тарифів, а про підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року. Однак експерти зазначають, що підвищення тарифів не уникнути. 




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Джерело: https://www.facebook.com/reel/1819891612711161/
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