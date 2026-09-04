Це буде шоком для українців: в Раді назвали головну умову підвищення тарифів

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Кречмаровская Наталия
В Україні не раз порушували питання підвищення вартості житлово-комунальних послуг. Пояснювали це необхідністю європейської інтеграції. У Раді назвали умову, яка має передувати підвищенню тарифів в Україні.
Тарифи. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Кучеренко зауважив, що питання тарифів дуже болюче і, за його словами, воно неминуче.
Політик пояснив, що в Європі — це умовно 10% сукупного доходу домогосподарства, тобто 10% в рік має піти на комуналку. Нардеп пояснив, що умовно місяць-півтора доходу людина працює тільки на оплату комунальних послуг. Це, з їхнього погляду, нормальна ситуація, за якою і нам треба теж відстежувати, зауважив політик.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відповідно до умов МВФ, тарифи на енергоресурси в Україні мають бути приведені до ринкових. У Міненерго пояснили, що у меморандумі з МВФ йдеться не про запровадження нових тарифів, а про підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року. Однак експерти зазначають, що підвищення тарифів не уникнути.