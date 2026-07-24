Тарифи на газ та електроенергію шокують всіх: коли буде велике подорожчання

Відповідно до умов МВФ, тарифи на енергоресурси в Україні мають бути приведені до ринкових. У Міненерго пояснили, що у меморандумі з МВФ йдеться не про запровадження нових тарифів, а про підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року. Однак експерти зазначають, що підвищення тарифів не уникнути.

Тарифи. Фото портал "Коментарі"

Засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко розповів, якими орієнтовно будуть тарифи на газ та електроенергію у 2027 році. На його думку, у 2026 році здорожчання газу та електроенергії не буде, а наступного року — цілком реально, що будуть нові тарифи.

“До того ж ці тарифи будуть досить суттєво підвищені. Мова йде про здорожчання щонайменше на 1 грн електроенергії і щонайменше на 2 грн — газу”, — зауважив експерт.

Попенко наголосив, що підвищення тарифів на газ і на електроенергію не буде обмежуватись тільки 2027 році роком.

“Мова йде про декілька років підряд, коли вартість електроенергії буде зростати. Орієнтовно вартість електроенергії до 8 грн повинна зрости, а якщо ми кажемо за вартість газу, то до 15 грн за куб запланованого зростання в Кабінеті Міністрів”, — уточнив експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання тарифів в Україні дискусійне — після масованих російських обстрілів української енергосистеми в Україні підвищили вартість послуги. Тоді пояснювали, що гроші потрібні на ремонт та відновлення об’єктів. Однак в Раді повідомили, що тарифи підвищили необгрунтовано.

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів про звіт тимчасової слідчої комісії парламенту щодо ціноутворення на електроенергію для побутових споживачів у 2023 та 2024 роках.



