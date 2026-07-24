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Тарифи на газ та електроенергію шокують всіх: коли буде велике подорожчання

Експерт Попенко розповів, коли в Україні буде підвищення тарифів на газ та електроенергію

24 липня 2026, 17:27
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Кречмаровская Наталия

Відповідно до умов МВФ, тарифи на енергоресурси в Україні мають бути приведені до ринкових. У Міненерго пояснили, що у меморандумі з МВФ йдеться не про запровадження нових тарифів, а про підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року. Однак експерти зазначають, що підвищення тарифів не уникнути. 

Тарифи на газ та електроенергію шокують всіх: коли буде велике подорожчання

Тарифи. Фото портал "Коментарі"

Засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко розповів, якими орієнтовно будуть тарифи на газ та електроенергію у 2027 році. На його думку, у 2026 році здорожчання газу та електроенергії не буде, а наступного року — цілком реально, що будуть нові тарифи.

“До того ж ці тарифи будуть досить суттєво підвищені. Мова йде про здорожчання щонайменше на 1 грн електроенергії і щонайменше на 2 грн — газу”, — зауважив експерт.

Попенко наголосив, що підвищення тарифів на газ і на електроенергію не буде обмежуватись тільки 2027 році роком.

“Мова йде про декілька років підряд, коли вартість електроенергії буде зростати. Орієнтовно вартість електроенергії до 8 грн повинна зрости, а якщо ми кажемо за вартість газу, то до 15 грн за куб запланованого зростання в Кабінеті Міністрів”, — уточнив експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання тарифів в Україні дискусійне — після масованих російських обстрілів української енергосистеми в Україні підвищили вартість послуги. Тоді пояснювали, що гроші потрібні на ремонт та відновлення об’єктів. Однак в Раді повідомили, що тарифи підвищили необгрунтовано. 

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів про звіт тимчасової слідчої комісії парламенту щодо ціноутворення на електроенергію для побутових споживачів у 2023 та 2024 роках.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=6HYeuS7vg-o
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