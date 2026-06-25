В Раді шокували правдою про тарифи: скільки переплатили українці

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Кречмаровская Наталия
Питання тарифів в Україні дискусійне — після масованих російських обстрілів української енергосистеми в Україні підвищити вартість послуги. Тоді пояснювали, що гроші потрібні на ремонт та відновлення об’єктів. Однак в Раді повідомили, що тарифи підвищили необгрунтовано.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Кучеренко розповів про звіт тимчасової слідчої комісії парламенту щодо ціноутворення на електроенергію для побутових споживачів у 2023 та 2024 роках.
За його словами, ці кошти заходили в Енергоатом, далі вони розходилися — частина йшла у невідомому напрямку, частина освоювалася колишнім керівництвом “Енергоатому”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, в Україні почали встановлювати нові тарифи на холодне водопостачання та водовідведення. Так, наприклад, у Вінниці вартість зросте на 216%. В Раді розповіли, що у всіх містах тарифи на воду зростуть в рази. Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що фактично по всій Україні в 2,5-3 рази будуть зростати тарифи на водопостачання та водовідведення.