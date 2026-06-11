Українцям готують шокуючі ціни: тарифи в Україні підвищаться у 2-3 рази

В Україні почали встановлювати нові тарифи на холодне водопостачання та водовідведення. Так, наприклад, у Вінниці вартість зросте на 216%. В Раді розповіли, що у всіх містах тарифи на воду зростуть в рази.

Тарифи. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що фактично по всій Україні в 2,5-3 рази будуть зростати тарифи на водопостачання та водовідведення. Така ситуація склалася, як пояснив політик, через накопичення суб'єктивних і об'єктивних чинників.

“Влада повністю провалила тарифну політику… створили величезну боргову проблему як в секторі теплопостачання, так і в секторі водопостачання. Так сталося, що дійсно водоканалам не дозволяли підвищувати тарифи”, — зазначив політик.

Він пояснив, що за цей час зросли ціни на електроенергію, хімічні реактиви, зросла оплата праці.

“Тепер віддали це все мерам міст і сказали: "Ну тепер встановлюйте свій економічно обгрунтований тариф". Мери разом з виконкомами порахували все по застарілій методичці, яка дозволяє накидати у тарифи все, що можливо. Водоканали накидали туди все, що можливо. Виконкоми їх затвердили і зараз вони будуть доводити все це до людей”, — зауважив парламентар.

При цьому перевірити обгрунтування тарифів, за словами політика неможливо.

“І саме велике безглуздя, що в цьому процесі немає жодного державного контролю. Ніхто не може реально сказати, це правильний чи неправильний тариф. По суті, все покладається на власника цього водоканалу, тобто на виконком. Сам себе контролює, сам собі встановлює. Куди скаржитися людям, я навіть порадити не можу, бо я не знаю державного органу, який мав би повноваження перевірити цей тариф”, — зазначив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні завищені тарифи на газ.



