Украинцам готовят шокирующие цены: тарифы в Украине повысятся в 2-3 раза

В Украине начали устанавливать новые тарифы на холодное водоснабжение и водоотвод. Так, к примеру, в Виннице стоимость вырастет на 216%. В Раде рассказали, что во всех городах тарифы на воду увеличатся в разы.

Тарифы. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что фактически по всей Украине в 2,5-3 раза будут расти тарифы на водоснабжение и водоотвод. Такая ситуация сложилась, как объяснил политик, из-за накопления субъективных и объективных факторов.

"Власти полностью провалили тарифную политику… создали огромную долговую проблему как в секторе теплоснабжения, так и в секторе водоснабжения. Так случилось, что действительно водоканалам не позволяли повышать тарифы", — отметил политик.

Он пояснил, что за это время выросли цены на электроэнергию, химические реактивы, возросла оплата труда.

"Теперь отдали это все мэрам городов и сказали: "Ну теперь устанавливайте свой экономически обоснованный тариф". Мэры вместе с исполкомами посчитали все по устаревшей методике, позволяющей набрасывать в тарифы все, что возможно. Водоканалы набросали туда все, что возможно. Исполкомы их утвердили и сейчас они будут доводить все это людям”, — отметил парламентарий.

При этом проверить обоснование тарифов по словам политика невозможно.

"И самая большая нелепость, что в этом процессе нет ни одного государственного контроля. Никто не может реально сказать, это правильный или неправильный тариф. По сути, все перекладывается на владельца этого водоканала, то есть на исполком. Сам себя контролирует, сам себе устанавливает. Куда жаловаться людям, я даже посоветовать не могу, потому что я не знаю государственного органа, который должен полномочия проверить этот тариф”, — отметил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине завышены тарифы на газ.



