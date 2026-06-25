В Раде шокировали правдой о тарифах: сколько переплатили украинцы

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Кречмаровская Наталия
Вопрос тарифов в Украине дискуссионный – после массированных российских обстрелов украинской энергосистемы в Украине повысить стоимость услуги. Тогда объясняли, что деньги нужны для ремонта и восстановления объектов. Однако в Раде сообщили, что тарифы были повышены необоснованно.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал об отчете временной следственной комиссии парламента о ценообразовании на электроэнергию для бытовых потребителей в 2023 и 2024 годах.
По его словам, эти средства заходили в Энергоатом, дальше они расходились – часть шла в неизвестном направлении, часть осваивалась бывшим руководством "Энергоатома".
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине начали устанавливать новые тарифы на холодное водоснабжение и водоотвод. Так, к примеру, в Виннице стоимость вырастет на 216%. В Раде рассказали, что во всех городах тарифы на воду увеличатся в разы. Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что фактически по всей Украине в 2,5-3 раза будут расти тарифы на водоснабжение и водоотвод.