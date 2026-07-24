Тарифы на газ и электроэнергию шокируют всех: когда будет большое подорожание

Согласно условиям МВФ, тарифы на энергоресурсы в Украине должны быть приведены к рыночным. В Минэнерго объяснили, что в меморандуме с МВФ идет речь не о введении новых тарифов, а о подготовке дорожной карты реформы энергетического сектора до конца 2026 года. Однако эксперты отмечают, что повышения тарифов не избежать.

Тарифы. Фото портал "Комментарии"

Основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко рассказал, какими ориентировочно будут тарифы на газ и электроэнергию в 2027 году. По его мнению, в 2026 году подорожание газа и электроэнергии не будет, а в следующем году вполне реально, что будут новые тарифы.

"К тому же эти тарифы будут достаточно существенно повышены. Речь идет о подорожании минимум на 1 грн электроэнергии и по меньшей мере на 2 грн — газа", — отметил эксперт.

Попенко подчеркнул, что повышение тарифов на газ и на электроэнергию не будет ограничиваться только в 2027 году.

"Речь идет о нескольких годах подряд, когда стоимость электроэнергии будет расти. Ориентировочно стоимость электроэнергии до 8 грн. должна вырасти, а если мы говорим за стоимость газа, то до 15 грн за куб запланированного роста в Кабинете Министров", — уточнил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопрос тарифов в Украине дискуссионный — после массированных российских обстрелов украинской энергосистемы в Украине повысили стоимость услуги. Тогда объясняли, что деньги нужны для ремонта и восстановления объектов. Однако в Раде сообщили, что тарифы были повышены необоснованно.

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал об отчете временной следственной комиссии парламента о ценообразовании на электроэнергию для бытовых потребителей в 2023 и 2024 годах.



