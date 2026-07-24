logo

BTC/USD

64363

ETH/USD

1875.36

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес ЖКХ Тарифы на газ и электроэнергию шокируют всех: когда будет большое подорожание
commentss НОВОСТИ Все новости

Тарифы на газ и электроэнергию шокируют всех: когда будет большое подорожание

Эксперт Попенко рассказал, когда в Украине повысят тарифы на газ и электроэнергию

24 июля 2026, 17:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Согласно условиям МВФ, тарифы на энергоресурсы в Украине должны быть приведены к рыночным. В Минэнерго объяснили, что в меморандуме с МВФ идет речь не о введении новых тарифов, а о подготовке дорожной карты реформы энергетического сектора до конца 2026 года. Однако эксперты отмечают, что повышения тарифов не избежать.

Тарифы на газ и электроэнергию шокируют всех: когда будет большое подорожание

Тарифы. Фото портал "Комментарии"

Основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко рассказал, какими ориентировочно будут тарифы на газ и электроэнергию в 2027 году. По его мнению, в 2026 году подорожание газа и электроэнергии не будет, а в следующем году вполне реально, что будут новые тарифы.

"К тому же эти тарифы будут достаточно существенно повышены. Речь идет о подорожании минимум на 1 грн электроэнергии и по меньшей мере на 2 грн — газа", — отметил эксперт.

Попенко подчеркнул, что повышение тарифов на газ и на электроэнергию не будет ограничиваться только в 2027 году.

"Речь идет о нескольких годах подряд, когда стоимость электроэнергии будет расти. Ориентировочно стоимость электроэнергии до 8 грн. должна вырасти, а если мы говорим за стоимость газа, то до 15 грн за куб запланированного роста в Кабинете Министров", — уточнил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопрос тарифов в Украине дискуссионный — после массированных российских обстрелов украинской энергосистемы в Украине повысили стоимость услуги. Тогда объясняли, что деньги нужны для ремонта и восстановления объектов. Однако в Раде сообщили, что тарифы были повышены необоснованно.

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал об отчете временной следственной комиссии парламента о ценообразовании на электроэнергию для бытовых потребителей в 2023 и 2024 годах.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6HYeuS7vg-o
Теги:

Новости

Все новости