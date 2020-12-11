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Главная Новости Бизнес ЖКХ Как будут наказывать должников за коммуналку - предложение Верховной Рады
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Как будут наказывать должников за коммуналку - предложение Верховной Рады

Профильный комитет Верховной Рады предлагает взимать долг за коммунальные услуги из зарплаты должников и временно ограничить их права

сегодня, 16:05
Автор:

Кириєнко Анна

С каждым месяцем долги украинцев за коммуналку постоянно растут. Государственная служба статистики отмечает, что к концу октября общий долг неоплаченной коммуналки достиг 56 млрд гривен.

Как будут наказывать должников за коммуналку - предложение Верховной Рады

Должников за коммуналку хотят приравнять к неплательщикам алиментов. Фото: segodnya

Чтобы как-то урегулировать этот вопрос и заставить граждан оплатить счета, профильный комитет Верховной Рады предлагает рассмотреть и утвердить законопроект № 3613, в котором говорится о том, чтобы приравнять должников к неплательщикам алиментов. Что это значит?

Государство автоматически будет взыскивать долг за коммунальные услуги из зарплаты должника. Эта сумма будет составлять не более 50% от месячного заработка.

Если гражданин не оплачивал коммуналку более четырех месяцев, государственный исполнитель должен будет вынести постановление о запрете выезда должника за границу и о временном ограничении этого человека в праве. То есть человек, который стабильно не платит  за коммунальные услуги не сможет управлять транспортными средствами и пользоваться разрешенным в Украине оружием.

Вся информация о запретах поступает в патрульную полицию и Миграционную службу.

Если же человек не платит коммуналку более года, ему начисляются штрафы. За год неуплаты придется заплатить 20% от суммы долга, за два года — 30%, за три года и более — 50%.

Эксперты отмечают, что это нововведение будет действовать только для тех, кто будет накапливать долги после того, как закон вступит в силу. Поэтому проблема с долгами прошлых периодов останется нерешенной.

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Источник: https://economics.segodnya.ua/ua/economics/gkh/za-dolgi-po-kommunalke-hotyat-otbirat-prava-i-ne-vypuskat-za-granicu-1493904.html
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