Как будут наказывать должников за коммуналку - предложение Верховной Рады

С каждым месяцем долги украинцев за коммуналку постоянно растут. Государственная служба статистики отмечает, что к концу октября общий долг неоплаченной коммуналки достиг 56 млрд гривен.

Должников за коммуналку хотят приравнять к неплательщикам алиментов. Фото: segodnya

Чтобы как-то урегулировать этот вопрос и заставить граждан оплатить счета, профильный комитет Верховной Рады предлагает рассмотреть и утвердить законопроект № 3613, в котором говорится о том, чтобы приравнять должников к неплательщикам алиментов. Что это значит?

Государство автоматически будет взыскивать долг за коммунальные услуги из зарплаты должника. Эта сумма будет составлять не более 50% от месячного заработка.

Если гражданин не оплачивал коммуналку более четырех месяцев, государственный исполнитель должен будет вынести постановление о запрете выезда должника за границу и о временном ограничении этого человека в праве. То есть человек, который стабильно не платит за коммунальные услуги не сможет управлять транспортными средствами и пользоваться разрешенным в Украине оружием.

Вся информация о запретах поступает в патрульную полицию и Миграционную службу.

Если же человек не платит коммуналку более года, ему начисляются штрафы. За год неуплаты придется заплатить 20% от суммы долга, за два года — 30%, за три года и более — 50%.

Эксперты отмечают, что это нововведение будет действовать только для тех, кто будет накапливать долги после того, как закон вступит в силу. Поэтому проблема с долгами прошлых периодов останется нерешенной.

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