Почему программа "єОселя" не работает для военных: главные недостатки, которые не дают защитникам купить жилье

Глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев указал на четыре основных проблемы программы ипотечного кредитования "єОселя" для военных и ветеранов. По его словам, они касаются стартовых условий, проверок на платежеспособность, процентной ставки и отсутствии стабильности.

Недостатки покупки квартир по программе "єОселя" для военных. Фото из открытых источников

Программа ипотечного кредитования "єОселя" работает 2,5 года и за это время было выдано 16,9 тыс. кредитов на общую сумму почти 27,8 млрд гривен. Однако среди участников программы, которые купили жилье, всего 370 ветеранов войны, что соответствует 2,2% и 2,6 тыс. военнослужащих по контракту – 15,4%.

Даниил Гетманцев объяснил, почему так мало защитников воспользовались программой "єОселя", которая была главным образом рассчитана на них.

Проверка на платежеспособность

Несмотря на льготную процентную ставку, "єОселя" имеет высокие требования к доходам. Например, чтобы взять кредит на квартиру стоимостью 2,5 млн гривен, нужно ежемесячно платить около 23-25 ​​тыс. гривен в течение первых трех лет. В то время как средняя зарплата в Украине составляет 18,6 тыс. грн.

Как указывает Гетманцев, не каждый ветеран или действующий военный имеет доходы 100 тыс. гривен, чтобы считаться платежеспособными. Особенно это касается тех, кто уволился по состоянию здоровья или не может найти работу после службы.

Стартовые условия

Еще одним препятствием является требование первоначального взноса для лиц старше 26 лет не менее 20% стоимости жилья. То есть за квартиру стоимостью 2,5 млн гривен нужно сразу оплатить 500 тысяч.

Процентная ставка и льготы

Военные, еще на службе, могут рассчитывать на ипотеку под 3%. Но если контракт истекает или человека увольняют по состоянию здоровья, ставка автоматически повышается до 7%. Таким образом, для ветеранов войны ставка по программе "єОселя" также составляет 7%.

Отсутствие стабильности

Как указывает Гетманцев, в начальных условиях кредитование по программе "єОселя" предполагалось, что ставка 3% или 7% будет действовать на весь период кредитного договора. Однако в августе 2024 года условия изменили, и начиная с 11 года кредитных выплат ставка 3% превращается в 6%, а 7% – в 10%.

"Г осударство годами приучало украинцев не верить в стабильность правил игры, и все уже знают, где бывает "бесплатный сыр"… Никто не даст никакой гарантии, что через некоторое время такие ставки не начнут действовать не с одиннадцатого, а, например, с шестого года, а с одиннадцатого – они будут условно составлять 12% и 20%", — отмечает Гетманцев.

Также он отмечает, что даже с сохранением процентов кредитования по программе "єОселя" жилье стоимостью 2,5 млн гривен за кредит в 20 лет будет стоить 4 млн гривен.

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