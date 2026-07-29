Украинцев ошарашили долгами: что происходит

Украинцы получают уведомление о задолженности за коммунальные услуги. В Центре стратегических коммуникаций предупредили о мошеннической схеме. Отмечают, что мошенники рассылают украинцам фальшивые сообщения о задолженности за свет.

Долги. Фото портал "Комментарии"

“В АО “Сумыоблэнерго” подчеркнули, что такие письма не посылали ни Министерство энергетики, ни Государственная инспекция энергетического надзора. Цель мошенников — запугать людей, посеять панику и заставить перейти по опасным ссылкам, по которым могут похитить персональные или банковские данные”, — отметили аналитики Центра.

В ЦСК советуют не открывать подозрительные ссылки и не оплачивать счета по сомнительным сообщениям.

"Проверять информацию о начислении и потреблении электроэнергии следует только через официальные сервисы", — отмечают в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что согласно условиям МВФ, тарифы на энергоресурсы в Украине должны быть приведены к рыночным. В Минэнерго объяснили, что в меморандуме с МВФ идет речь не о введении новых тарифов, а о подготовке дорожной карты реформы энергетического сектора до конца 2026 года. Однако эксперты отмечают, что повышения тарифов не избежать.

Основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко рассказал, какими ориентировочно будут тарифы на газ и электроэнергию в 2027 году. По его мнению, в 2026 году подорожание газа и электроэнергии не будет, а в следующем году вполне реально, что будут новые тарифы. Эксперт пояснил, что речь идет о подорожании минимум на 1 грн электроэнергии и по меньшей мере на 2 грн — газа.



