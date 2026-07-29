Українців ошелешили боргами: що відбувається

Українці отримують повідомлення про заборгованість за комунальні послуги. У Центрі стратегічних комунікацій попередили про шахрайську схему. Зазначають, що шахраї розсилають українцям фальшиві повідомлення про заборгованість за світло.

Борги. Фото портал "Коментарі"

“В АТ “Сумиобленерго" наголосили, що такі листи не надсилали ані Міністерство енергетики, ані Державна інспекція енергетичного нагляду. Мета шахраїв — залякати людей, посіяти паніку та змусити перейти за небезпечними посиланнями, через які можуть викрасти персональні чи банківські дані”, — зазначили аналітики Центру.

У ЦСК радять не відкривати підозрілі посилання та не оплачувати рахунки із сумнівних повідомлень.

“Перевіряти інформацію про нарахування та споживання електроенергії слід лише через офіційні сервіси”, — наголошують у Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відповідно до умов МВФ, тарифи на енергоресурси в Україні мають бути приведені до ринкових. У Міненерго пояснили, що у меморандумі з МВФ йдеться не про запровадження нових тарифів, а про підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року. Однак експерти зазначають, що підвищення тарифів не уникнути.

Засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко розповів, якими орієнтовно будуть тарифи на газ та електроенергію у 2027 році. На його думку, у 2026 році здорожчання газу та електроенергії не буде, а наступного року — цілком реально, що будуть нові тарифи. Експерт пояснив, що мова йде про здорожчання щонайменше на 1 грн електроенергії і щонайменше на 2 грн — газу.



