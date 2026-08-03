Украинцы уже не выдерживают: что свидетельствует о полной катастрофе в стране

Число долгов за коммунальные услуги в Украине продолжает расти. Больше новых исполнительных производств зафиксировали в Харьковской области, а чаще всего украинцы не платят за тепло.

За первые шесть месяцев 2026 года в Единый реестр должников добавили 108 561 новое исполнительное производство по задолженности за коммунальные услуги.

Из новых производств 70 206, или 65%, до сих пор остаются открытыми и неуплаченными, сообщают аналитики "Опендатабот". В целом на начало июля 2026 года в Реестре насчитывается 829 768 долгов за коммунальные услуги. При этом 62% производств завершены, однако, пояснили аналитики, это не означает, что задолженность погашена — исполнительные производства могут закрывать и из-за невозможности взыскания средств.

Харьковская область лидирует по количеству должников – 22 171 производства (20% от всех новых дел). На втором месте – Днепропетровская область с 19 636 производствами (18%) и Николаевская область, где открыли 12 841 дело (12%).

Чаще всего украинцы накапливают долги за теплоснабжение – это 43% всех новых производств. Еще 18% приходится на водоснабжение, 12% – на жилищное обслуживание, 11% – на газоснабжение и 9% – на электроснабжение.

Также аналитики отмечают, что наибольшую часть новых должников составляют люди в возрасте 46 — 60 лет — 35% всех новых дел. Еще 25% приходится на пенсионеров, а 24% – на украинцев в возрасте 36 – 45 лет. Женщины стали фигурантками 60141 нового исполнительного производства. Самые же старые открытые долги за коммунальные услуги остаются в Реестре уже более 9 лет.

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