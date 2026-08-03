Українці уже не витримують: що свідчить про повну катастрофу в країні

Кількість боргів за комунальні послуги в Україні продовжує зростати. Найбільше нових виконавчих проваджень зафіксували у Харківській області, а найчастіше українці не сплачують за тепло.

За перші шість місяців 2026 року до Єдиного реєстру боржників додали 108 561 нове виконавче провадження через заборгованість за комунальні послуги.

З нових проваджень 70 206, або 65%, досі залишаються відкритими та несплаченими, повідомляють аналітики “Опендатабот”. Загалом станом на початок липня 2026 року у Реєстрі налічується 829 768 боргів за комунальні послуги. При цьому 62% проваджень завершені, однак, пояснили аналітики, це не означає, що заборгованість погашена — виконавчі провадження можуть закривати й через неможливість стягнення коштів.

Харківська область лідирує за кількістю боржників — 22 171 провадження (20% від усіх нових справ). На другому місці — Дніпропетровська область із 19 636 провадженнями (18%) та Миколаївська область, де відкрили 12 841 справу (12%).

Найчастіше українці накопичують борги за теплопостачання — це 43% усіх нових проваджень. Ще 18% припадає на водопостачання, 12% - на житлове обслуговування, 11% — на газопостачання та 9% — на електропостачання.

Також аналітики зазначають, що найбільшу частку нових боржників становлять люди віком 46 — 60 років — 35% усіх нових справ. Ще 25% припадає на пенсіонерів, а 24% — на українців віком 36 — 45 років. Жінки стали фігурантками 60 141 нового виконавчого провадження. Найстаріші ж відкриті борги за комунальні послуги залишаються у Реєстрі вже понад 9 років.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що буде з тарифами на газ та електроенергію у 2027 році.