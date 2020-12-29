В Минсоцполитики назвали часть населения, которая не почувствует повышения тарифов

Министерство социальной политики Украины сообщило, какая группа граждан не почувствует повышения тарифов. Об этом сообщили на официальном сайте министерства.

Какая часть населения не почувствует повышения тарифов. Фото: slovoidilo.ua

Прежде всего повышение тарифов обойдет тех украинцев, которые получают субсидии. Это произойдет потому, что размер материальной помощи, которую они получат, будет увеличен.

"При действующей системе предоставления субсидии все 3.1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии" — комментируют в Минсоцполитики.

Если же домохозяйства не имеют субсидий, однако им трудно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, они могут оформить помощь. Эта услуга доступна как онлайн, так и непосредственно — представителю домохозяйства нужно будет отправить соответствующие декларации в орган соцзащиты населения.

Министерство сообщает, что почти 1.8 миллиона семей пользуется льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг. Согласно категории, в которую они входят, льготники имеют скидку от 25 до 100 процентов.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассматривает варианты снижения цены на голубое топливо для населения. Так, по словам политика, он поставил задачу временно исполняющему обязанности главы министерства энергетики Юрию Витренко совместно с Антимонопольным комитетом Украины проверить обоснованность цен на газ.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что с нового года в Украине будет наблюдаться подорожание хлеба. Уже с первого месяца 2021-го буханка пшеничного хлеба будет стоить в районе 20 -24 гривен за килограмм.

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