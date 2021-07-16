Законопроект, нарушающий закон. Минсоцполитики хочет получить доступ в помещение получателей социальных льгот

В Украине планируют совершать массовые проверки получателей субсидий, социальных льгот и социально незащищенных семей с детьми непосредственно на месте проживания. Соответствующий законопроект, уже представлен на сайте Минсоцполитики. "Комментарии" ознакомились с ним и отобрали самое интересное.



Минсоцполитики хочет беспрепятственно проверять получателей субсидий и пособий, фото из открытых источников

Так согласно, законопроекту объектом государственного контроля были определены "предприниматели или физические лица, к полномочиям которых согласно законодательству принадлежит сбор документов для оказания социальной поддержки, ее назначение и / или выплата, предоставление социальных услуг, выполнение функций в сфере защиты прав детей, а также учреждения различных типов, форм собственности и подчинения, в том числе специальные воспитательные учреждения, в которых предусмотрено круглосуточное пребывание детей, учебные заведения (в части контроля состояния воспитательной работы с детьми)". Целью таких проверок заявлено "обеспечение соблюдения объектами государственного контроля и получателями социальной поддержки требований законодательства при предоставлении социальной поддержки и соблюдения прав детей". Проверять их госконтролеры в лице работников местных заведений предоставления соцпомощи (Национальная социальная служба) могут согласно планам — ежегодно. Планы проверки должны составляться и утверждаться не позднее декабря предыдущего года. Также, по необходимости, государственные контролеры могут осуществлять и внеплановые проверки чаще чем 1 раз в год. Плановые проверки могут длиться до 10 рабочих дней, внеплановые — 5 дней.

Получатели социальных льгот должны с первого же требования пускать контролеров к себе домой, если те имеют свидетельство контроллера и приказ о проверке. Приходить могут сразу несколько контроллеров и свидетелей. Планируется, что объект проверки будет предупрежден о ней за 10 дней до визита контролеров в условиях плановой проверки. Внеплановой — без предупреждения. Отказ пустить контроллера автоматически влечет за собой лишение выплат субсидий или других социальных льгот. Как будут разворачиваться события, если люди или руководители учреждений не были уведомлены заранее, отсутствуют в своих помещениях, не могут прибыть в заявленное время или день и т.д. — неизвестно. Как не прописаны и нормы, в какое время могут приходить государственные контролеры. То есть, если визит запланирован рано утром или поздно вечером, отказ пустить контролеров тоже повлечет за собой лишение права на получение денежной помощи?

Также в законопроекте не указано, по каким признакам контроллеры будут решать на практике не слишком ли богато живут "социальщики", или приехавший в гости родственник будет считаться постоянно проживающим в этом помещении? Интересно, но объекты проверки (физические лица) по первому требованию еще должны предоставить госконтролеру необходимые документы по помещению и доходам, обеспечить их возможностями работы, телефонной связью, Интернетом, и тому подобным. То есть, отказ предоставить стул или пароль от Wi-Fi, доступ к проводному телефону, также может трактоваться как недопущение контроллера в помещение и повлечет за собой автоматическое лишение социальных льгот?

Пока этот законопроект находится на общественном обсуждении. Если его вскоре примут, в силу он должен вступить с 1 января 2022 года. Тогда ежегодный мониторинг коснется всех получателей соцпомощи, субсидий, "проблемных" семей с детьми, учреждений воспитания детей и тому подобное. Внеплановые проверки могут проводиться, например, при подаче жалобы на нарушение прав детей или недостоверные сведения по доходам. Писать жалобы могут все неравнодушные — соседи, общественные организации, местные власти. По соглашению сторон, затем представители общественных организаций или чиновники также смогут участвовать в проверках. Каким образом в Минсоцполитики планируют нейтрализовать "человеческий фактор" и прописать более понятные правила, по которым госконтролера будут выносить решения о назначении или не назначении денежных и социальных пособий — пока неизвестно.

Ранее "Комментарии" уже писали, какие планы у властей на выплаты субсидий в 2021 году.





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