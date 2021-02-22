"До показателей сети автодорог Польши - 615 лет": эксперты о темпах "Большой стройки" Зеленского

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Таисия Ерохина
Президент Владимир Зеленский принял сегодня,
22 февраля, участие во Всеукраинском форуме "Украина 30.
Инфраструктура". Среди прочего говорили о "Большой стройке",
которую власть записывает себе в плюс, а оппоненты критикуют за
коррупционность. "Комментарии" узнали у экспертов, какие выводы следует сделать обществу
и власти за год "Большой стройки" и как привлечь больше международных
партнеров к украинским инфраструктурным проектам.
Фото: ОП
Руководитель международной консалтинговой
компании Investegy, эксперт по экономическому анализу и транcпортной
инфраструктуре Ярослав Пилипчук считает, что власть выстроила пиар-кампанию
вокруг "Большой стройки", тогда как результаты проекта не впечатляют.
"Те результаты, которые были достигнуты –
обычные результаты средней страны. Новых дорого построили за год всего
В позитив "Большой стройки" он
относит то, что она стимулировала в корона-кризисный год строительную отрасль.
"Тогда как промышленность, экономика в
целом упали, индекс строительной отрасли увеличился на 4%. Это, конечно,
позитив. Но если рассматривать ситуацию в целом, видим очень слабый результат.
И много вопросов, в том числе касательно коррупционных рисков. Не понятно,
почему ковид-фонд распределяли на "Большую стройку". Почему люди,
которых Зеленский обещал разогнать за коррупцию, оказались в числе тех, кто
строил дороги в рамках "Большой стройки". Да, увеличилась часть
турецкой компании в строительстве украинских дорог. Но это говорит скорее о том,
что есть некие договоренности. При этом приход турок является позитивным
решением – они более ответственные, чем украинские компании. Наши же не хотят,
чтобы приходили международные игроки, которые делают работу более
качественно", — отмечает Ярослав Пилипчук.
По его мнению, в нынешней ситуации сложно
привлечь больше международных партнеров к украинским инфраструктурным проектам.
"Долгосрочные проекты – это большой срок
окупаемости, больший риск. Украина же известна негативным инвестиционным
имиджем. Я последние год-полтора получаю рассылки разных международных компаний.
И в закрытом формате многие, имеющие огромные активы, пишут прямым текстом – в
Украину не инвестировать. Нашу страну связывают с отмыванием денег, коррупцией,
непрозрачными операциями и правилами игры. Входя в Украину, инвесторам
приходится иметь дело с нашими судами. А учитывая репутацию последних – никто
не хочет инвестировать на долгосрочную перспективу. Только на короткий срок — и
под личные гарантии высшего руководства страны. И без реальной реформы правоохранительной
и судебной сферы ситуация не изменится", — прогнозирует Ярослав Пилипчук.
Эксперт по вопросам транспорта и дорожной
сферы Владислав Притоманов уверен, что "Большая стройка" – это благо
для Украины и её народа. Но проводить ее можно куда эффективнее.
"Инфраструктурное строительство всегда
улучшает жизнь людей в долгосрочной перспективе, создает рабочие места и
обеспечивает приток денег в экономику. Это старая, как мир, практика — в
трудные времена поддерживать и поднимать экономику таким образом. Безусловно,
на большом строительстве происходит коррупция. Но и это — старая, как мир,
практика. Её нельзя полностью победить, но можно использовать в общественных
целях и минимизировать. Задача президента и всех ветвей власти сделать так,
чтобы коррупция была не "украинской традицией" и "правилом
ведения бизнеса", а обычным воровством, за которое следует карать", —
подчеркивает эксперт.
Комментируя задачи "Большой
стройки", Владислав Притоманов называет лишь вершиной айсберга физическое
улучшение инфраструктуры.
"Экономике нужны дороги, людям нужны
садики, школы, больницы, административные центры, — поясняет он. – Их нужно
приспосабливать под современные места проживания и деловой активности,
планировать на 20 лет вперед внутреннюю миграцию населения и готовится к этому.
Также инфраструктура сама по себе является фактором внутренней миграции, то
есть, люди и бизнес скорее будут жить в местах, где есть хорошая
инфраструктура".
Подводной частью айсберга эксперт называет
финансовое стимулирование экономики. Ведь деньги, потраченные на
инфраструктуру, пойдут:
- собственникам строительных компаний;
- собственникам компаний в цепочке поставки –
транспорт, материалы, работы, услуги, добыча ресурсов;
- наёмным рабочим во всех этих компаниях;
- в качестве налогов – государству.
"Важнейший момент, чтобы после выполнения
работ и получения оплаты ВСЕ эти деньги остались в Украине, — подчеркивает
Владислав Притоманов. – Именно тогда задача стимулирования экономики Украины
будет выполнена. А для этого необходимо прийти к полному замкнутому циклу
производства стройматериалов, проектной работы, строительной работы в Украине.
Иначе деньги Украины будут уходить за рубеж и роста экономики не будет, в
долгосрочной перспективе".
По мнению эксперта, чем большая доля будет
отходить наёмным рабочим – тем большим будет экономический эффект.
"Наёмный рабочий потратит эти деньги в
Украине, распределит их на необходимые ему потребности – еду, одежду, жилищные
условия, технику, авто. Что распределит деньги по всей экономике", —
говорит Владислав Притоманов.
И потому, кроме задачи постоянной и
бескомпромиссной борьбы с коррупцией, важно:
- обеспечить выполнение строительных работ украинскими
компаниями;
- предотвратить вывод денег за границу на
оффшоры;
- вести ценовую политику так, чтобы повышать
долю зарплаты наёмным рабочим и снижать долю прибыли собственника
("Большая стройка" — это не способ заработать, это возможность
развиваться и создавать благо для общества);
- развить полный замкнутый цикл строительства:
от добычи ресурсов и производства стройматериалов — до проектных организаций и
систем управления.
"Если этого не делать, то деньги
налогоплательщиков просто утекут из страны. И мы опять будем вынуждены умолять
о новых кредитах, которые никогда не будут выплачены", — резюмирует
Владислав Притоманов.
Напомним, Зеленский
рассказал об амбициозных планах в сфере инфраструктуры на 2021 год.
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