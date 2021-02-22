"До показателей сети автодорог Польши - 615 лет": эксперты о темпах "Большой стройки" Зеленского

Президент Владимир Зеленский принял сегодня, 22 февраля, участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура". Среди прочего говорили о "Большой стройке", которую власть записывает себе в плюс, а оппоненты критикуют за коррупционность. "Комментарии" узнали у экспертов, какие выводы следует сделать обществу и власти за год "Большой стройки" и как привлечь больше международных партнеров к украинским инфраструктурным проектам.

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"Мы же почти не строим новых дорог, лишь ремонтируем старые"

Руководитель международной консалтинговой компании Investegy, эксперт по экономическому анализу и транcпортной инфраструктуре Ярослав Пилипчук считает, что власть выстроила пиар-кампанию вокруг "Большой стройки", тогда как результаты проекта не впечатляют.

"Те результаты, которые были достигнуты – обычные результаты средней страны. Новых дорого построили за год всего 200 км . Капитально и ямочно отремонтировали около 4 тысяч км. Такими темпами, чтобы выйти на показатели сети автодорог Польши, которая меньше Украины по площади, нам потребуется 615 лет! Мы же почти не строим новых дорог, лишь ремонтируем старые. У нас нет автобанов. По качеству дорог мы занимаем, по разным данным, 120-130 места в мире. И хвалиться такими показателями точно не нужно. Как и сравнивать себя с предыдущей властью. Сравнивайте с соседями! И точно не стоит пиариться на том, относя это к "Большой стройке", что пластиковые окна ставили в домах", — уверен Ярослав Пилипчук.

В позитив "Большой стройки" он относит то, что она стимулировала в корона-кризисный год строительную отрасль.

"Тогда как промышленность, экономика в целом упали, индекс строительной отрасли увеличился на 4%. Это, конечно, позитив. Но если рассматривать ситуацию в целом, видим очень слабый результат. И много вопросов, в том числе касательно коррупционных рисков. Не понятно, почему ковид-фонд распределяли на "Большую стройку". Почему люди, которых Зеленский обещал разогнать за коррупцию, оказались в числе тех, кто строил дороги в рамках "Большой стройки". Да, увеличилась часть турецкой компании в строительстве украинских дорог. Но это говорит скорее о том, что есть некие договоренности. При этом приход турок является позитивным решением – они более ответственные, чем украинские компании. Наши же не хотят, чтобы приходили международные игроки, которые делают работу более качественно", — отмечает Ярослав Пилипчук.

По его мнению, в нынешней ситуации сложно привлечь больше международных партнеров к украинским инфраструктурным проектам.

"Долгосрочные проекты – это большой срок окупаемости, больший риск. Украина же известна негативным инвестиционным имиджем. Я последние год-полтора получаю рассылки разных международных компаний. И в закрытом формате многие, имеющие огромные активы, пишут прямым текстом – в Украину не инвестировать. Нашу страну связывают с отмыванием денег, коррупцией, непрозрачными операциями и правилами игры. Входя в Украину, инвесторам приходится иметь дело с нашими судами. А учитывая репутацию последних – никто не хочет инвестировать на долгосрочную перспективу. Только на короткий срок — и под личные гарантии высшего руководства страны. И без реальной реформы правоохранительной и судебной сферы ситуация не изменится", — прогнозирует Ярослав Пилипчук.

"Коррупция не должна быть украинской традицией и правилом ведения бизнеса"

Эксперт по вопросам транспорта и дорожной сферы Владислав Притоманов уверен, что "Большая стройка" – это благо для Украины и её народа. Но проводить ее можно куда эффективнее.

"Инфраструктурное строительство всегда улучшает жизнь людей в долгосрочной перспективе, создает рабочие места и обеспечивает приток денег в экономику. Это старая, как мир, практика — в трудные времена поддерживать и поднимать экономику таким образом. Безусловно, на большом строительстве происходит коррупция. Но и это — старая, как мир, практика. Её нельзя полностью победить, но можно использовать в общественных целях и минимизировать. Задача президента и всех ветвей власти сделать так, чтобы коррупция была не "украинской традицией" и "правилом ведения бизнеса", а обычным воровством, за которое следует карать", — подчеркивает эксперт.

Комментируя задачи "Большой стройки", Владислав Притоманов называет лишь вершиной айсберга физическое улучшение инфраструктуры.

"Экономике нужны дороги, людям нужны садики, школы, больницы, административные центры, — поясняет он. – Их нужно приспосабливать под современные места проживания и деловой активности, планировать на 20 лет вперед внутреннюю миграцию населения и готовится к этому. Также инфраструктура сама по себе является фактором внутренней миграции, то есть, люди и бизнес скорее будут жить в местах, где есть хорошая инфраструктура".

Подводной частью айсберга эксперт называет финансовое стимулирование экономики. Ведь деньги, потраченные на инфраструктуру, пойдут:

- собственникам строительных компаний;

- собственникам компаний в цепочке поставки – транспорт, материалы, работы, услуги, добыча ресурсов;

- наёмным рабочим во всех этих компаниях;

- в качестве налогов – государству.

"Важнейший момент, чтобы после выполнения работ и получения оплаты ВСЕ эти деньги остались в Украине, — подчеркивает Владислав Притоманов. – Именно тогда задача стимулирования экономики Украины будет выполнена. А для этого необходимо прийти к полному замкнутому циклу производства стройматериалов, проектной работы, строительной работы в Украине. Иначе деньги Украины будут уходить за рубеж и роста экономики не будет, в долгосрочной перспективе".

По мнению эксперта, чем большая доля будет отходить наёмным рабочим – тем большим будет экономический эффект.

"Наёмный рабочий потратит эти деньги в Украине, распределит их на необходимые ему потребности – еду, одежду, жилищные условия, технику, авто. Что распределит деньги по всей экономике", — говорит Владислав Притоманов.

И потому, кроме задачи постоянной и бескомпромиссной борьбы с коррупцией, важно:

- обеспечить выполнение строительных работ украинскими компаниями;

- предотвратить вывод денег за границу на оффшоры;

- вести ценовую политику так, чтобы повышать долю зарплаты наёмным рабочим и снижать долю прибыли собственника ("Большая стройка" — это не способ заработать, это возможность развиваться и создавать благо для общества);

- развить полный замкнутый цикл строительства: от добычи ресурсов и производства стройматериалов — до проектных организаций и систем управления.

"Если этого не делать, то деньги налогоплательщиков просто утекут из страны. И мы опять будем вынуждены умолять о новых кредитах, которые никогда не будут выплачены", — резюмирует Владислав Притоманов.

Напомним, Зеленский рассказал об амбициозных планах в сфере инфраструктуры на 2021 год.

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