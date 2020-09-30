Названы виновные в провале «Великого будівництва» в Днепропетровской области – СМИ

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Станислав Молчанов
Днепропетровская
область – среди наихудших регионов Украины по скорости и качеству реализации
Национальной программы "Велике будівництво", а среди главных виновников назван глава
областного совета Святослав Олейник, сообщает
"Днепровская панорама".
Область не смогла обеспечить
быстрое и качественное исполнение работ, сравнимое с другими регионами. Объекты
инфраструктуры региона страдают от недополучения средств, невыплат рабочим
зарплат, а также низкого качества исполнения. К примеру, на 6-ти объектах
строительства оплата по предыдущим актам выполненных работ поступила подрядчику
только в последние 2-3 недели, до этого объект простаивал значительное
количество времени. На 3-х объектах оплата счетов по актам выполненных работ
приходит с задержкой и небольшими частями.
Кроме
того, говорится о недоукомплектации объектов в рамках программы "Велике будівництво".
Так, масса объектов, которые вот-вот будут закончены и сданы в эксплуатацию, по
решению областных властей, не будут комплектоваться новой мебелью и
оборудованием. Такая ситуация во многих местах – школах в городе Перещепино, в
пгт. Томаковка, Покровское и Чаплино, в селе Волосское, в детских садах в пгт.
Илларионово и селах Вольное и Николаевка. По данным СМИ, делается это с целью
уменьшения сметной стоимости, таким образом остается старая мебель и
оборудование.
Также журналисты указали на некомпетентность местной власти в сфере, недавно получившей непосредственную поддержку президента Зеленского – восстановление футбола в Кривом Роге. Якобы после корректировки Олейником проект по реконструкции стадиона "Спартак" подешевел на 60% из-за отказа от ряда ключевых работ, в том числе и по созданию качественного покрытия поля и ремонт трибун.
В целом, как
передает издание, строительство и ремонт большинства объектов в области за год
сдвинулось лишь на 3-15%.
Напомним, эксперты
пояснили, рационально ли решение власти делать новые
дороги за счет "ковидного" фонда.
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