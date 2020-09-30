Названы виновные в провале «Великого будівництва» в Днепропетровской области – СМИ

Днепропетровская область – среди наихудших регионов Украины по скорости и качеству реализации Национальной программы "Велике будівництво", а среди главных виновников назван глава областного совета Святослав Олейник, сообщает "Днепровская панорама".

Область не смогла обеспечить быстрое и качественное исполнение работ, сравнимое с другими регионами. Объекты инфраструктуры региона страдают от недополучения средств, невыплат рабочим зарплат, а также низкого качества исполнения. К примеру, на 6-ти объектах строительства оплата по предыдущим актам выполненных работ поступила подрядчику только в последние 2-3 недели, до этого объект простаивал значительное количество времени. На 3-х объектах оплата счетов по актам выполненных работ приходит с задержкой и небольшими частями.

Кроме того, говорится о недоукомплектации объектов в рамках программы "Велике будівництво". Так, масса объектов, которые вот-вот будут закончены и сданы в эксплуатацию, по решению областных властей, не будут комплектоваться новой мебелью и оборудованием. Такая ситуация во многих местах – школах в городе Перещепино, в пгт. Томаковка, Покровское и Чаплино, в селе Волосское, в детских садах в пгт. Илларионово и селах Вольное и Николаевка. По данным СМИ, делается это с целью уменьшения сметной стоимости, таким образом остается старая мебель и оборудование.

Также журналисты указали на некомпетентность местной власти в сфере, недавно получившей непосредственную поддержку президента Зеленского – восстановление футбола в Кривом Роге. Якобы после корректировки Олейником проект по реконструкции стадиона "Спартак" подешевел на 60% из-за отказа от ряда ключевых работ, в том числе и по созданию качественного покрытия поля и ремонт трибун.





В целом, как передает издание, строительство и ремонт большинства объектов в области за год сдвинулось лишь на 3-15%.

Напомним, эксперты пояснили, рационально ли решение власти делать новые дороги за счет "ковидного" фонда.

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