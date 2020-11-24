С чем связаны скандалы вокруг «Большой стройки»: мнения экспертов

Скандалы вокруг "Большой стройки" нарастают. Действительно ли с ее помощью производили колоссальные "распилы"? Кто основной выгодополучатель (звучат фамилии замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, главы "Укравтодора" Александра Курбакова, координатора программы Юрия Голика)? Могут ли кого-то привлечь к ответственности? Ответ "Комментариям" дали эксперты.

"Доминирование на рынке нескольких подрядчиков — это не событие, произошедшее за время Зеленского"

По мнению эксперта по вопросам транспорта и дорожной сферы Владислава Притоманова, скандалы вокруг "Большой стройки" связаны с:

1. Размерами финансирования и его источниками.

2. Стоимостью работ.

3. Возможными откатами.

4. Картелизацией рынка

"Размеры финансирование и его источники устанавливаются законами и нормативными актами Кабмина, – напоминает эксперт. – Они все выложены в интернет и каждый может убедиться в их исполнении. Вопрос, "а почему именно на дороги и инфраструктуру?" — это предмет отдельной статьи и даже диссертации. Вкратце, мировой опыт каждой развитой страны демонстрирует, что в период падения экономики строительство инфраструктуры, с одной стороны, дает рабочие места и возможность заработка, с другой — возможность экономике расти после выхода из кризиса. Это долгосрочная перспектива, возврат средств здесь 10-20 лет".

Владислав Притоманов подчеркивает, что стоимость работ – это тоже актуальный вопрос. И он тоже регламентируется нормативными актами, от которых нельзя просто отказаться.

"Их замена – это постоянный процесс, который ведет Мининфра и Укравтодор. В среднем мы строим по ценам ЕС с более низким качеством и количеством сооружений и мер безопасности на 1 км . Но это также зависит от конкретного участка и количества работ, которые прямо или опосредованно делает подрядчик, – поясняет эксперт. – По моему мнению, стоимость работ может быть на 10-20% ниже от текущей (хотя нужно отметить, что Прозорро иногда позволяет снижать итоговую стоимость до удивительно низкого уровня). Но это также потребует значительно большего уровня планирования и проектирования со стороны Укравтодора, что, к сожалению, не всегда возможно".

Комментируя возможные откаты, Владислав Притоманов обращает внимание, что это — вопрос к правоохранительным органам.

"По слухам, сейчас % отката за помощь снизился с януковических 40% до 5-10%. Господа Тимошенко и Голик не являются государственными чиновниками, ответственными за выделение денег. И их мнение каждый чиновник может просто игнорировать, – считает эксперт. – Если они влияют на ситуацию, то есть два варианта. Или в Украине действует организованная преступная сеть, внедрившиеся во все органы власти на самом высоком уровне. Или чиновники не могут/не хотят самостоятельно создавать решения и полагаются на идеологов и экспертов — таких как Тимошенко и Голик. Я склоняюсь ко второму варианту".

Владислав Притоманов акцентирует, что доминирование на рынке нескольких подрядчиков — это не событие, произошедшее за время Зеленского.

"Они были до него, будут и после, – говорит эксперт. – Вопрос в работах и задачах, которые на них возлагают".

Для реализации инфраструктурного проекта необходим план (что строить) и проект (как строить), поясняет Владислав Притоманов. Эти функции должно нести или государство, или они передаются подрядчику.

"Например, мы не говорим про картелизацию рынка телекоммуникаций, или интернет провайдеров. Хотя там тоже действуют преимущественно крупные игроки, – отмечает эксперт. – На сегодня сложилась ситуация, когда у государства нет достаточных ресурсов, знаний и компетенций самостоятельно выполнять все задачи планирования, проектирования, контроля. Поэтому оно их покупает у тех же крупных подрядчиков, ибо только они имеют достаточно средств для содержания штата проектировщиков и ведения планирования деятельности на 3-5 лет вперед. Укравтодор усиленно работает над тем, чтобы создать такие компетенции у себя. Ведь они разрушались на протяжении десятилетий. Естественно, такая ситуация приводит к картелизации рынка. Но это тоже – один из путей развития. В своем время им шли Германия, Англия, Япония и даже США".

Опасность — вывод денег из страны подрядчиком. Вот с этим повсеместным явлением нужно бороться максимально жестко, уверен Владислав Притоманов. Но это, по его мнению, уже не проблема самого "Большой стройки".

"Налицо картельный сговор между крупнейшими дорожно-строительными компаниями"

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондар обращает внимание, что "Большая стройка" — это проект, в который идут одни из самых больших инвестиций за всю историю независимости Украины.

"Хорошо это или плохо? Зависит от того, под каким углом посмотреть, – уверен эксперт. – С одной стороны, хорошие дороги — это залог увеличения товарооборота в стране. С другой — закатывание денег в асфальт из COVID фонда, в период пандемии и тяжелейшей экономической ситуации в стране — это верх цинизма и обесценивание человеческой жизни".

Денис Бондар отмечает, что с приходом Зеленского, "вход" на тендера для строительства дорог государственного значения стал невозможным для многих дорожностроительных компаний.

"Был создан специальный документ, которым разрешается допуск компаний к строительству определенного типа дорог, только если у них уже был опыт строительства такого класса дорог. В пул компаний, которые до этого имели такой опыт, входят всего 5-6, – подчеркивает эксперт. – По инсайту с рынка, эти компании между собой в сговоре и поделили, кто и что будет строить. То есть, не конкурируют между собой. Исходя из этой информации, налицо, картельный сговор между крупнейшими дорожно-строительными компаниями".

Более того, по мнению Дениса Бондара, за счет такого сговора может иметь место завышения цен на работу, а также на строительные материалы, которые используются при строительстве дорог.

"Из-за картельного сговора, эти компании могут в "ручном режиме" регулировать цены на дорожное строительство. Украинцы уже могли видеть расследование журналистов о таких завышениях в Ютубе", – акцентирует эксперт.

Денис Бондар напоминает, что "Большая стройка" — это проект, который ассоциируется лично с Зеленским. И дискредитации этого проекта президент явно не допустит.

"Более того, правоохранительная система находится в руках Зеленского и "Слуги народа". Не думаю, что кто-то из органов, решится идти против президента, – размышляет эксперт. – К ответственности потенциально, если найдут нарушения, возможно кого-то и могут привлечь. Но однозначно не при этой власти. К сожалению, украинцам уже довелось увидеть, как сливались дела против действующих депутатов от СН при наличии даже видео — дабы не дискредитировать партию перед выборами".

Как сообщалось, Кабмин перенаправил на ремонт дорог 61,5 млн грн с программы онкозаболеваний. Разразился скандал.

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