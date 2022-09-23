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Давление правоохранителей на бизнес отпугивает потенциальных иностранных инвесторов

В Украине усилилось давление силовиков на бизнес и предпринимателей. Такое поведение правоохранителей отпугивает иностранных инвесторов

сегодня, 17:55
Автор:

Станислав Молчанов
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Получив более широкие полномочия во время военного положения, правоохранители усилили давление на бизнес. Однако такие действия могут негативно отразиться на притоке иностранных инвестиций. К такому выводу пришли журналисты портала Цензор после проведения соответствующего исследования.

Давление правоохранителей на бизнес отпугивает потенциальных иностранных инвесторов

Что мешает привлечению иностранных инвестиций в Украину

В 2021 году в соответствии со статистическими данными наблюдался рост объемов инвестирования в Украину из-за рубежа, однако в основном это были реинвестиции украинских компаний, которые "прописаны" в оффшорных юрисдикциях.

"Поступления иностранных инвестиций остаются низкими и не играют существенной роли ни в стимулировании экономической активности, ни в предложениях иностранной валюты на рынке", — заявил председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин.

Отдельными демотиваторами являются действия правоохранителей, которые с начала войны продолжают действовать в собственных интересах и все чаще открывают уголовные производства против компаний с иностранными инвестициями.

Так, в марте 2022 года была "парализирована проверками ГНС и БЭБ с безосновательными обвинениями" работа складов компании "Филипп Моррис Украина". В августе в статье изданию Forbes генеральный директор компании Максим Барабаш заявил: "Как международной компании нам хотелось бы видеть больше положительных сигналов от органов государственной власти и устранения определенных препятствий для деятельности".

Австрийская AMIC Energy, которой принадлежит крупная сеть АЗС на территории Украины, обжалует арест корпоративных прав своего предприятия.
В июле Международный инвестиционный фонд "Инвестохиллс Хелиантус", действующий в интересах американских и европейских инвесторов, обратился с открытыми письмами в госорганы Украины, посольства США, Италии и ряд бизнес-ассоциаций также "из-за произвольных действий сотрудников Службы безопасности Украины, имеющих признаки заказного характера". В фонде утверждают, что к заказному уголовному делу причастен олигарх Константин Жеваго, которому ДБР объявило подозрение в хищении 2,5 млрд грн, и который находится в розыске. Также инвесторы обратили внимание на абсурдность и избирательность дела, которое открыло СБУ.

Фонд и группу компаний "Инвестохиллс ", которая управляет его активами в Украине, обвинили в "государственной измене" из-за того, что они покупали на открытых торгах Фонда гарантирования вкладов физлиц в системе Prozorro.Продажи, активы (права на кредиты та заложенное имущество) обанкротившихся банков, которые прежде были ограблены их бывшими владельцами.

25 августа 2022 года силовики провели обыск у резидента "Дия Сити" - IT -компании Simcord, которая в результате войны переехала в Мукачево на Закарпатье.

В статье также отмечается, что силовики могут использовать фактор войны в собственных целях, играя на эмоциях людей и спекулятивно используя термины "государственная измена", "связи с россией". При таких условиях депутаты ВРУ рассматривают возможность расширения полномочий СБУ в части проведения контрразведывательных мер до решения суда.

Тяжелая экономическая ситуация в стране, действия правоохранителей и высокие коррупционные риски могут нанести ущерб в переговорах при привлечении иностранных инвесторов в Украину. 



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Источник: https://biz.censor.net/resonance/3369012/scho_moje_zavadyty_zaluchennyu_inozemnyh_investytsiyi_v_ukrayinu
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