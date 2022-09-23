Давление правоохранителей на бизнес отпугивает потенциальных иностранных инвесторов

Получив более широкие полномочия во время военного положения, правоохранители усилили давление на бизнес. Однако такие действия могут негативно отразиться на притоке иностранных инвестиций. К такому выводу пришли журналисты портала Цензор после проведения соответствующего исследования.

Что мешает привлечению иностранных инвестиций в Украину

В 2021 году в соответствии со статистическими данными наблюдался рост объемов инвестирования в Украину из-за рубежа, однако в основном это были реинвестиции украинских компаний, которые "прописаны" в оффшорных юрисдикциях.

"Поступления иностранных инвестиций остаются низкими и не играют существенной роли ни в стимулировании экономической активности, ни в предложениях иностранной валюты на рынке", — заявил председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин.

Отдельными демотиваторами являются действия правоохранителей, которые с начала войны продолжают действовать в собственных интересах и все чаще открывают уголовные производства против компаний с иностранными инвестициями.

Так, в марте 2022 года была "парализирована проверками ГНС и БЭБ с безосновательными обвинениями" работа складов компании "Филипп Моррис Украина". В августе в статье изданию Forbes генеральный директор компании Максим Барабаш заявил: "Как международной компании нам хотелось бы видеть больше положительных сигналов от органов государственной власти и устранения определенных препятствий для деятельности".

Австрийская AMIC Energy, которой принадлежит крупная сеть АЗС на территории Украины, обжалует арест корпоративных прав своего предприятия.

В июле Международный инвестиционный фонд "Инвестохиллс Хелиантус", действующий в интересах американских и европейских инвесторов, обратился с открытыми письмами в госорганы Украины, посольства США, Италии и ряд бизнес-ассоциаций также "из-за произвольных действий сотрудников Службы безопасности Украины, имеющих признаки заказного характера". В фонде утверждают, что к заказному уголовному делу причастен олигарх Константин Жеваго, которому ДБР объявило подозрение в хищении 2,5 млрд грн, и который находится в розыске. Также инвесторы обратили внимание на абсурдность и избирательность дела, которое открыло СБУ.

Фонд и группу компаний "Инвестохиллс ", которая управляет его активами в Украине, обвинили в "государственной измене" из-за того, что они покупали на открытых торгах Фонда гарантирования вкладов физлиц в системе Prozorro.Продажи, активы (права на кредиты та заложенное имущество) обанкротившихся банков, которые прежде были ограблены их бывшими владельцами.

25 августа 2022 года силовики провели обыск у резидента "Дия Сити" - IT -компании Simcord, которая в результате войны переехала в Мукачево на Закарпатье.

В статье также отмечается, что силовики могут использовать фактор войны в собственных целях, играя на эмоциях людей и спекулятивно используя термины "государственная измена", "связи с россией". При таких условиях депутаты ВРУ рассматривают возможность расширения полномочий СБУ в части проведения контрразведывательных мер до решения суда.

Тяжелая экономическая ситуация в стране, действия правоохранителей и высокие коррупционные риски могут нанести ущерб в переговорах при привлечении иностранных инвесторов в Украину.

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