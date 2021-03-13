Инвестиции в недвижимость: как выгодно приобрести квартиру — риелтор

В Украине ежемесячно увеличиваются цены на недвижимость. Это связано с рядом факторов, в частности, коронакризисом, темпами строительства новых квартир, курсом доллара. Так стоит ли в ближайшее время инвестировать деньги в недвижимость? И где лучше выбрать квартиру — на первичном или вторичном рынке? Об этом сайту "Комментарии" рассказала столичный риелтор и юрист Любава Ляшенко.

Покупка квартиры: как выбрать наиболее выгодный вариант — риелтор. Иллюстрация: Д. Романюк/Comments.ua

По словам эксперта, инвестирование в недвижимость сегодня — один из простых и надежных способов заработать. Поэтому в жилье стоит вкладывать деньги в любой период, если у вас есть на это желание, возможности и знания (опыт).

Также Любава Ляшенко рассказывает, какую квартиру выбрать, чтобы в дальнейшем она стала выгодной инвестицией и оправдала свои средства.

"Конечно лучше покупать квартиру в новом доме. Это и новые коммуникации, и горизонтальная система разводки отопления, намного уменьшает коммунальные платежи. Как известно, в старых домах коммуналка достаточно велика. Другое дело — новостройка, где сам себе регулируешь тепло. Например, цены на киевское жилье в новых домах возле метро достаточно большие — 1,500 долларов за квадратный метр в среднем. Окраину и старые дома можно купить за 800-900 долларов за квадратный метр. Но какой смысл выбрасывать эти деньги за старую убитую "хрущевку", если есть возможность купить в новом красивом доме?", — подчеркивает эксперт.

Риелтор отмечает, что наиболее выгодно вкладывать деньги в новостройки на этапе строительства, поскольку их цена минимальная и достаточно доступная. Однако госпожа Любава предупреждает, что прежде, чем покупать новенькую квартиру, стоит детально ознакомиться с застройщиком, чтобы не столкнуться с распространенными неприятностями.

"С новостройками нужно быть осторожными, так как многие стройки, особенно в Киеве — проблемные. И не всегда ЛУН показывает реальную картину. Вроде все по документам будет хорошо, но если копнуть глубже и заказать адвокатскую проверку, там выплывет не один скелет в шкафу. В лучшем случае это приведет к задержке сдачи дома в эксплуатацию. В худшем — здание просто не достроят", — предостерегает риелтор.

Любава Ляшенко рекомендует при покупке любой недвижимости обращаться к эксперту, который знает особенности и подводные камни. Тогда покупка квартиры или другого помещения станет безопасной и выгодной.

Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, сколько стоят квартиры в Киеве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!