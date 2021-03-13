Инвестиции в недвижимость: как выгодно приобрести квартиру — риелтор

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Кириєнко Анна
В Украине ежемесячно увеличиваются цены на недвижимость. Это связано с рядом факторов, в частности, коронакризисом, темпами строительства новых квартир, курсом доллара. Так стоит ли в ближайшее время инвестировать деньги в недвижимость? И где лучше выбрать квартиру — на первичном или вторичном рынке? Об этом сайту "Комментарии" рассказала столичный риелтор и юрист Любава Ляшенко.
Покупка квартиры: как выбрать наиболее выгодный вариант — риелтор. Иллюстрация: Д. Романюк/Comments.ua
По словам эксперта, инвестирование в недвижимость сегодня — один из простых и надежных способов заработать. Поэтому в жилье стоит вкладывать деньги в любой период, если у вас есть на это желание, возможности и знания (опыт).
Также Любава Ляшенко рассказывает, какую квартиру выбрать, чтобы в дальнейшем она стала выгодной инвестицией и оправдала свои средства.
Риелтор отмечает, что наиболее выгодно вкладывать деньги в новостройки на этапе строительства, поскольку их цена минимальная и достаточно доступная. Однако госпожа Любава предупреждает, что прежде, чем покупать новенькую квартиру, стоит детально ознакомиться с застройщиком, чтобы не столкнуться с распространенными неприятностями.
Любава Ляшенко рекомендует при покупке любой недвижимости обращаться к эксперту, который знает особенности и подводные камни. Тогда покупка квартиры или другого помещения станет безопасной и выгодной.
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