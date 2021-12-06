Инвесторы готовятся к удару: как новый штамм повлияет на бизнес

По мере того как появляются детали относительно нового штамма COVID-19, инвесторы готовятся к потенциальному удару по прибылям американских компаний, особенно среди розничных торговцев, ресторанов и туристических компаний. Об этом сообщает Reuters.

Трейдеры работают на Нью-Йоркской фондовой бирже - Reuters

Новости о штамме Omicron появляются именно в период праздничных покупок, и многие компании уже пытаются бороться с повышением инфляции и проблемами в цепочке поставок из-за пандемии.

" Или мы все еще увидим трафик в ресторанах и точках розничной торговли... Другая область уязвимости, конечно, – это перебои в цепочках поставок" , — сказала Кристина Хупер, главный стратег Invesco по глобальному рынку в Нью-Йорке

Она и другие стратеги сказали, что пока рано говорить, в какой мере новый штамм может повлиять на прибыль.

Goldman Sachs в субботу, 4 декабря, сослался на риски и неопределенность, связанные с появлением варианта Omicron, поскольку он снизил прогноз экономического роста США до 3,8% в 2022 году. Хотя этот штамм может замедлить восстановление экономики, компания ожидает "только незначительное снижение расходов на услуги".

Американские компании только завершили гораздо сильнее, чем ожидалось, сезон доходов в третьем квартале, и ожидается, что темпы роста доходов в четвертом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года будут значительно ниже показателей предыдущего квартала.

Согласно данным IBES от Refinitiv, аналитики видят, что прибыль за четвертый квартал выросла на 21,6% по сравнению с кварталом прошлого года, в то время как рост доходов в третьем квартале составил примерно 43%. Этот прогноз на четвертый квартал не изменился с 26 ноября сразу после того, как новый штамм стал новостью.

Omicron может повлиять на планы людей по путешествиям. Акции авиакомпаний уже испытали давление: индекс авиакомпании NYSE Arca снизился на 8,3%.

Для компаний "значимость влияния зависит от того, как долго будут продолжаться ограничения через Omicron. Будет некоторое краткосрочное влияние... Это, несомненно, повлечет за собой некоторые краткосрочные перерывы в путешествии ", — сказал Питер Туз, президент Chase Investment Counsel в Шарлоттсвилле.

Еще до новостей Omicron Туз сказал, что инвесторы читают "все больше и больше об инфляции, заработной плате и других ресурсах", и ожидается, что это будет продолжаться до 2022 года.

Как сообщали ранее "Комментарии", цены на нефть возобновились после рекордного падения.

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