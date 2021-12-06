Инвесторы готовятся к удару: как новый штамм повлияет на бизнес

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Карина Ожерельева
По мере того как появляются детали относительно нового штамма COVID-19, инвесторы готовятся к потенциальному удару по прибылям американских компаний, особенно среди розничных торговцев, ресторанов и туристических компаний. Об этом сообщает Reuters.
Трейдеры работают на Нью-Йоркской фондовой бирже - Reuters
Новости о штамме Omicron появляются именно в период праздничных покупок, и многие компании уже пытаются бороться с повышением инфляции и проблемами в цепочке поставок из-за пандемии.
Она и другие стратеги сказали, что пока рано говорить, в какой мере новый штамм может повлиять на прибыль.
Goldman Sachs в субботу, 4 декабря, сослался на риски и неопределенность, связанные с появлением варианта Omicron, поскольку он снизил прогноз экономического роста США до 3,8% в 2022 году. Хотя этот штамм может замедлить восстановление экономики, компания ожидает "только незначительное снижение расходов на услуги".
Американские компании только завершили гораздо сильнее, чем ожидалось, сезон доходов в третьем квартале, и ожидается, что темпы роста доходов в четвертом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года будут значительно ниже показателей предыдущего квартала.
Согласно данным IBES от Refinitiv, аналитики видят, что прибыль за четвертый квартал выросла на 21,6% по сравнению с кварталом прошлого года, в то время как рост доходов в третьем квартале составил примерно 43%. Этот прогноз на четвертый квартал не изменился с 26 ноября сразу после того, как новый штамм стал новостью.
Omicron может повлиять на планы людей по путешествиям. Акции авиакомпаний уже испытали давление: индекс авиакомпании NYSE Arca снизился на 8,3%.
Еще до новостей Omicron Туз сказал, что инвесторы читают "все больше и больше об инфляции, заработной плате и других ресурсах", и ожидается, что это будет продолжаться до 2022 года.
Как сообщали ранее "Комментарии", цены на нефть возобновились после рекордного падения.
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