Мастерские, студии и курсы: На что еще можно одолжить у государства

Начать собственный бизнес стало проще, ведь средствами для старта готово помочь государство. В частности, по программе "Свое дело" от еРабота можно получить от 50 до 250 тысяч гривен безвозвратного гранта на открытие или масштабирование бизнеса, пишут "Комментарии".



Какой бизнес можно начать при поддержке государства

Заявку на микрогрант уже заполнили более 20 тысяч украинцев. А средства на собственный бизнес получили около 3,5 тысячи желающих. Грант можно использовать на оборудование, закупку сырья и арендную плату. Среди условий: создать одно или два рабочих места, вести бизнес минимум 3 года и своевременно уплачивать налоги. Если соблюдать эти обязательства, возвращать средства не нужно. Предлагаем 10 бизнес-идей, которые можно воплотить с помощью микрогранта от еРабота.

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Выращивание креветок. Начинающие предприниматели могут разводить ракообразных в небольшом аквариуме даже у себя дома и продавать их в зоомагазины. А опытные бизнесмены арендовать помещение и обустроить там искусственный водоем, чтобы продавать в торговые сети несколько тонн креветок ежегодно. По словам специалистов портала Действие, при планировании бизнеса следует установить контакты с ближайшими ресторанами и суши-кафе, пивными барами, продуктовыми магазинами, супермаркетами и зоомагазинами. Начать бизнес можно с бюджетом до 50 тысяч гривен, а дальше масштабировать производство.

Мастерская мыловарения. Мыловарение — довольно простая форма малого бизнеса, организованная с минимальными начальными вложениями. Но, как и в любом бизнес-проекте, здесь также следует проанализировать рынок, сформулировать концепцию, рассчитать себестоимость продукции и искать каналы сбыта. Примерная сумма инвестиций для старта: до 50 тысяч гривен.

Точильная мастерская. Ресторанам и кафе нужны острые ножи, парикмахерским и маникюрным салонам – острые ножницы, а мастерам – заточены инструменты. Если правильно организовать бизнес, поток постоянных клиентов гарантирован. По оценкам портала Действие, ориентировочная сумма инвестиций для старта: до 150 тысяч гривен.

Магазин настольных игр. Как советуют эксперты, начать этот бизнес следует с открытия интернет-магазина: можно стартовать с 30-40 популярных игр, а затем следить за новинками и первыми предлагать их клиентам. На своем сайте нужно сделать подробное описание каждой игры и кратко объяснить правила. Примерная сумма инвестиций для старта: до 150 тысяч гривен.

Прокат велосипедов. Открывая велопрокат, важно предложить клиентам хороший выбор велосипедов в хорошем состоянии. Также на портале Действие напоминают, что будущим владельцам проката стоит обратить внимание на локацию, где будут работать: например, рядом ли парк. А также не забывать, что зимой услуги проката могут терять популярность. Примерная сумма инвестиций для старта: до 150 тысяч гривен.

Студия упаковки подарков. В этом бизнесе важно найти работников, имеющих хороший вкус, коммуникабельных и умеющих находить индивидуальный подход к каждому клиенту. Большая составляющая успеха: красивые и качественные материалы для упаковки. Не забывайте и о важности правильной локации для вашей студии. Примерная сумма инвестиций для старта: до 150 тысяч гривен.

Киоск с мороженым. Для своего киоска можно выбрать уникальную авторскую рецептуру или найти поставщика с готовой линейкой мороженого. Киоск с мороженым – бизнес для теплого времени года: спрос растет весной и резко уменьшается осенью. Поэтому, к примеру, в берлинском районе Кройцберг есть известная палатка с мороженым, которая зимой превращается в классический кофейный киоск. Возможно, такая идея пригодится и вам при планировании бизнеса. По оценкам портала Действие, ориентировочная сумма инвестиций: до 150 тысяч гривен

Экскурсионное бюро. Даже во время войны исторические города, расположенные вдали от линии фронта, привлекают туристов. Как и в других отраслях здесь очень важно найти свою нишу и понять, на кого именно ориентируется ваша компания. Архитектурные прогулки по городу, таинственные места, уникальные маршруты, гиды, говорящие на иностранных языках, яркий фото и видеоконтент в социальных сетях, реклама — все это конкурентные преимущества экскурсионных бюро. По оценкам портала Действие, ориентировочная сумма инвестиций для старта: до 250 тысяч гривен.

Курсы кулинарии. Частная кулинарная школа может быть самостоятельным бизнесом или дополнительным проектом ресторана, кафе или пиццерии. Кулинария уже давно стала новым видом развлечений, так что клиентам можно предлагать как однодневные мастер-классы, так и несколькомесячные курсы. Важно найти хороших поваров-преподавателей, от них зависит успех вашего бизнеса. По оценкам экспертов портала Действие, ориентировочная сумма инвестиций для старта: до 250 тысяч гривен.

Фотостудия. Если у вас есть способность к фотографии — это именно ваш бизнес. Важно выбрать интерьер фотостудии, также необходима хорошая фототехника и профессиональный свет. Следует не забывать о важности собственной рекламы, в частности, в соцсетях и понемногу приобретать базу клиентов. Примерная сумма инвестиций для старта: до 250 тысяч гривен.

Напомним, "Комментарии" писали, что к концу февраля за время войны в рамках программы "5-7-9" сельскохозяйственные товаропроизводители получили льготных кредитов на почти 26 млрд грн.

Как писали ранее "Комментарии", в рамках двенадцатой волны реализации программы "Собственное дело" 626 предпринимателей получили микрогранты.

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