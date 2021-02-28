Миллиардер рассказал, как разбогатеть и куда инвестировать деньги

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Кириєнко Анна
Миллиардер и генеральный директор холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет опубликовал ежегодное послание. В сообщении указано, если человек хочет стать богаче, ему стоит вкладывать в акции.
Миллиардер Уоррен Баффет рассказал как увеличить свои доходы. Фото: 24 канал
По словам Баффета, "владение акциями — это игра с положительной суммой".
Кроме того, Уоррен Баффет выступил против покупки облигаций и сообщил, что сейчас не время для таких инвестиций.
Напомним, что Уоррен Баффет — один из самых успешных и самых богатых инвесторов. Человек является третьим самым богатым человеком в мире после Джеффри Безоса и Билла Гейтса.
Несмотря на это миллиардер ведет довольно скромный образ жизни и отдает значительную часть денег на благотворительность.
Ранее сообщалось, что глава компании SpaceX и Tesla Маск больше не самый богатый человек в мире. После того, как акции Tesla Inc. упали на 8,6% в начале недели его состояние сократилось на 15,2 миллиарда долларов.
Наибольшее падение акций Tesla с сентября было отчасти спровоцировано заявлением Маска о том, что цены на биткоин "кажутся слишком высокими". Он опубликовал сообщения в Twitter через две недели после того, как Tesla объявила, что потратила на покупку биткоинов 1,5 миллиардов долларов. Подробнее читайте в нашем материале.
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