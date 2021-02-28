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Главная Новости Бизнес инвестиции Миллиардер рассказал, как разбогатеть и куда инвестировать деньги
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Миллиардер рассказал, как разбогатеть и куда инвестировать деньги

Миллиардер Уоррен Баффет опубликовал ежегодное послание, где указал куда лучше инвестировать деньги

сегодня, 16:40
Автор:

Кириєнко Анна

Миллиардер и генеральный директор холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет опубликовал ежегодное послание. В сообщении указано, если человек хочет стать богаче, ему стоит вкладывать в акции.

Миллиардер рассказал, как разбогатеть и куда инвестировать деньги

Миллиардер Уоррен Баффет рассказал как увеличить свои доходы. Фото: 24 канал

По словам Баффета, "владение акциями — это игра с положительной суммой".

"Терпеливая и рассудительная обезьяна, которая собрала портфель с помощью метания 50 дротиков в мишень, на которой перечислены компании из S & P 500, со временем получит дивиденды и прирост капитала", — отмечает в письме миллиардер.

Кроме того, Уоррен Баффет выступил против покупки облигаций и сообщил, что сейчас не время для таких инвестиций.

Напомним, что Уоррен Баффет — один из самых успешных и самых богатых инвесторов. Человек является третьим самым богатым человеком в мире после Джеффри Безоса и Билла Гейтса.

Несмотря на это миллиардер ведет довольно скромный образ жизни и отдает значительную часть денег на благотворительность.

Ранее сообщалось, что глава компании SpaceX и Tesla Маск больше не самый богатый человек в мире. После того, как акции Tesla Inc. упали на 8,6% в начале недели его состояние сократилось на 15,2 миллиарда долларов.

Наибольшее падение акций Tesla с сентября было отчасти спровоцировано заявлением Маска о том, что цены на биткоин "кажутся слишком высокими". Он опубликовал сообщения в Twitter через две недели после того, как Tesla объявила, что потратила на покупку биткоинов 1,5 миллиардов долларов. Подробнее читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, как накопить деньги на отпуск и реально ли это в нынешних условиях. Мнения экспертов об этом читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.berkshirehathaway.com/letters/2020ltr.pdf
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