Мировые акции растут: как изменились настроения инвесторов по поводу нового штамма

В начале европейских торгов в среду, 8 декабря, продолжилось восстановление настроений на рынке, когда мировые акции достигли наибольшего двухдневного скачка с ноября прошлого года, поскольку инвесторы стали менее озабочены новым штаммом Omicron. Об этом сообщает Reuters.

Мужчина в маске для лица после вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) стоит перед электрическим табло, показывающим индекс акций Nikkei - Reuters

Мировые акции упали в конце прошлого месяца, когда открытие нового штамма COVID-19 испугало инвесторов. Но на этой неделе настроения резко восстановились из-за отсутствия признаков того, что этот вариант сорвет экономическое восстановление.

Мировой индекс акций MSCI, отслеживающий акции в 50 странах, вырос на 0,2% — самый высокий показатель с 26 ноября, когда был обнаружен Omicron.

"Честно говоря, скорее отсутствие плохих новостей, чем какие-либо конкретные хорошие новости помогли повысить настроения. Каждый день, проходящий без волны тяжелых случаев, вызванных Omicron, вселяет больше надежды на то, что это не будет крутым моментом, который может сбить экономическое восстановление с курса ", – написал стратег Deutsche Bank Джим Рейд в записке для клиентов.

Британский производитель лекарства GSK заявил во вторник, 7 декабря, что его терапия COVID-19 на основе антител с американским партнером Vir Biotechnology эффективна против всех мутаций Omicron.

Но исследование в Южной Африке показало, что вакцина Pfizer может частично защитить от Omicron.

"Очевидно, что в очень краткосрочной перспективе неопределенность возросла по поводу вируса Omicron... но в целом на этом этапе мы не верим, что это сорвет макроситуацию в среднесрочной перспективе", – сказал Джереми Гатто, менеджер портфеля со многими активами Unigestion.

Цены на нефть снизились, поскольку инвесторы ожидали дополнительной информации о том, насколько новый штамм повлияет на спрос. Фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,4%, а на нефть West Texas Intermediate – на 0,5% в день.

Индекс доллара оставался стабильным (около 96,233), в то время как евро вырос на 0,1% до 1,1283 доллара.

Пара евро-доллар пытается восстановиться с достигших в ноябре минимумов 2021 года, ожидая, что Федеральная резервная система США усилит денежно-кредитную политику быстрее, чем Европейский центральный банк.

На прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что, возможно, пора перестать рассматривать инфляцию как переходную, предположив, что центральный банк может ускорить ее снижение.

"В следующем году рынок повысит цены от двух до трех. Мы считаем, что эти цены слишком оптимистичны. Мы считаем, что ФРС на самом деле будет медленнее выполнять эти повышения", – сказал Гатто из Unigestion.

Как сообщали ранее, по мере того, как появляются детали относительно нового штамма COVID-19, инвесторы готовятся к потенциальному удару по доходам американских компаний, особенно среди розничных торговцев, ресторанов и туристических компаний.

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