Санкции против китайских инвесторов «Мотор Сичи»: кому и почему выгодны

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие изменения в решение СНБО от 14 декабря 2020 года о применении персональных специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи". При том, что ранее презентовал Украину как идеальную страну для инвестиций. Почему всё получается с точностью наоборот и что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.



Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Инвестиции или корыстные побуждения

Академик, первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко считает, что Китай хочет не столько инвестировать деньги, сколько получить доступ к технической документации "Мотор Сич". Но и действия украинской власти (и Петра Порошенко, при котором одобрили допуск китайских инвесторов на предприятие, и Владимира Зеленского, при котором китайские инвесторы направили в международный арбитраж инвестиционный спор с целью взыскания с государства Украина ущерба, который оценили в 3,5 млрд долл.; теперь еще и санкции) он считает крайне непрофессиональными.

"Китай хочет получить доступ к нашим технологиям. Возможность производить уникальные моторы для вертолетов, самолетов, танков. Перекупить наших специалистов. Тут еще и геополитические трения (Украина ввела санкции вслед за США, которые борются с Китаем за различные рынки, – ред.). Всё это можно было предвидеть, если бы государством управляли компетентные люди. Следует разумно выписывать требования к инвесторам, чтобы те инвестировали именно в производство, стимулировали сбыт. Параллельно – создать максимально благоприятные условия для инвестиций, дать гарантии возможности получения прибыли, снизить налоговый пресс. У нас же – никаких гарантий (законы не работают), налоги – огромные. О какой привлекательности может идти речь? Мы в этом году даже на Давосском экономическом форуме толком не были представлены. Том самом, где Зеленский в прошлом году обещал крупным инвесторам особые условия защиты и налоговые каникулы на 5 лет. В этом – тишина… Потому что представлять нечего! Экономика развалена, государственные земли разворованы", – подчеркивает Анатолий Пешко.

По мнению эксперта, у Зеленского и его окружения не хватает знаний, опыта, чтобы не просто провозглашать красивые лозунги, но и воплощать их в жизнь. И это, отмечает Анатолий Пешко, касается не только обещаний инвесторам…

Требования к инвесторам

Заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило подчеркивает, что благоприятствование иностранным инвесторам отнюдь не означает неразборчивости в принятии иностранного капитала.

"Определяющими факторами, формирующими отношение к инвесторам, должны быть прозрачность, достоверность данных о владельцах финансовых ресурсов, соответствие этих инвесторов современным нормам международного сообщества, к которым относятся, в частности, требования к экологичности, несвязанность с преступными деятельностями и терроризмом, нераспространение оборонных технологий и др. Санкции против китайских бизнесменов не противоречат гарантированным ранее президентом намерениям поддержки инвесторов, т.к. здесь речь идет о предотвращении распространения оборонных технологий", – поясняет Ярослав Жалило.

Он также подчеркивает, что важен контроль за поведением инвесторов на территории страны: соответствие требованиям добросовестной конкуренции, соблюдение трудового права, экологических требований, норм финансового контроля и т.п.

Поддержка же инвесторов, по словам Ярослава Жалило, прежде всего касается решения правовых вопросов, защиты прав собственности, информационного обеспечения.

Безвыходная ситуация

Политический эксперт Светлана Кушнир комментирует ситуацию следующим образом: "Ну, что ж. Этого и следовало ожидать! Когда эксперты предупреждал, что игры с "Мотор Сич" чреваты последствиями – нас не слышали и не слушали… Сейчас и так ситуация с отношениями с КНР – не ахти, так теперь мы вводим санкции".

В безвыходную ситуацию мы завели себя сами, отмечает эксперт.

"Ввязаться в драку между Китаем и США при том, что мы профукали шанс войти в новый шелковый путь (читай – получить огромный финансовый ресурс от Китая), что зависимы от кредитов и политики США – это надо уметь", – подчеркивает Светлана Кушнир.

По ее мнению, попытка исправления ситуации (блокирование реализации контракта, в том числе с помощью АМКУ и СБУ, теперь вот до санкций дошло) представляет Украину в очень нехорошем свете.

"Часть паназиатского экономического сообщества получает четкий сигнал, что с Украиной дел лучше не иметь, если не хотите потерять кучу денег. Представители западного делового и финансового мира тоже станут еще больше сторониться нас, ибо мы странный инвестиционный субъект… Мы умеем ходить по граблям. В этот раз просто грабли побольше попались. Хорошо бы наказать тех чиновников, которые в свое время "поспособствовали" заключению этого контракта", – резюмирует Светлана Кушнир.

Напомним, украинские эксперты объяснили ситуацию, которая сложилась вокруг "Мотор Сич" и дали свои прогнозы о будущем предприятия.

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