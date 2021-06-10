У Зеленского рассказали о добыче газа на Черноморском шельфе

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Наталья Некрасова
В разработке газовых месторождений Черноморского шельфа должны участвовать трансатлантические корпорации и иностранные инвесторы, чтобы повысить уровень национальной безопасности Украины. Об этом во время пресс-конференции заявил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент "Комментариев".
Добыча газа в Черном море. Фото из открытых источников
По его мнению, если участие в разработке газовых месторождений Черноморского шельфа будут принимать иностранные инвесторы, это улучшит уровень национальной безопасности Украины, потому что месторождения находятся вблизи захваченных РФ украинских газовых вышек, а их разработка — рискованный для многих стран проект.
Приоритет на участие в разработке газовых месторождений Черноморского шельфа Украина планирует предоставлять своим международным партнерам из США и Евросоюза, добавил Арахамия.
Напомним, российский газопровод "Северный поток-2" планируют достроить уже в 2021 году.
В Украине подсчитали, что остановка транзита газа из Российской Федерации приведет к потерям государственного бюджета не менее чем 1,5 млрд долл. в год. На сегодня "Газпром" поставляет газ в европейские страны через Украину согласно условиям транзитного контракта, действующего до 2024 года.
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