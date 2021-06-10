У Зеленского рассказали о добыче газа на Черноморском шельфе

В разработке газовых месторождений Черноморского шельфа должны участвовать трансатлантические корпорации и иностранные инвесторы, чтобы повысить уровень национальной безопасности Украины. Об этом во время пресс-конференции заявил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент "Комментариев".



Добыча газа в Черном море. Фото из открытых источников

"Вопрос разработки Черноморского шельфа — речь идет о десятках миллиардов долларов. У нас олигархи сильные, но не настолько, чтобы "потянуть" такие проекты. Здесь нужна международная поддержка", — сказал Арахамия.

По его мнению, если участие в разработке газовых месторождений Черноморского шельфа будут принимать иностранные инвесторы, это улучшит уровень национальной безопасности Украины, потому что месторождения находятся вблизи захваченных РФ украинских газовых вышек, а их разработка — рискованный для многих стран проект.

"Вопрос не только экономический, но и геополитический. Разработка шельфа будет происходить у захваченных Россией газовых вышек. Вы понимаете, что далеко не все страны готовы в эту игру играть, но некоторые готовы. Это должен быть международный консорциум. В частности, это вопрос национальной безопасности", — пояснил руководитель фракции "Слуга народа".

Приоритет на участие в разработке газовых месторождений Черноморского шельфа Украина планирует предоставлять своим международным партнерам из США и Евросоюза, добавил Арахамия.

Напомним, российский газопровод "Северный поток-2" планируют достроить уже в 2021 году.

В Украине подсчитали, что остановка транзита газа из Российской Федерации приведет к потерям государственного бюджета не менее чем 1,5 млрд долл. в год. На сегодня "Газпром" поставляет газ в европейские страны через Украину согласно условиям транзитного контракта, действующего до 2024 года.

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