Впервые в Украине «ушел с молотка» морской порт

Фонд государственного имущества Украины успешно провел в государственной системе Прозорро.Продажи приватизационный онлайн-аукцион по продаже морского порта впервые за время независимости, пишут "Комментарии". Стоимость "Усть-Дунайска" выросла более чем в 3 раза с 60 миллионов гривен стартовой цены до 201 миллиона победной.



Состоялась приватизация морского порта в Одесской области

В апреле прошлого года и порт возобновил работу, и с тех пор перевалил на экспорт 153 тыс. тонн зерна и 58,3 тыс. тонн импортных потребительских товаров при проектной способности в 4,1 млн тонн. Сейчас порт работает всего на 5% своих мощностей.

“До большой войны об “Усть-Дунайске” почти все забыли, но он одним из первых возобновил работу после начала полномасштабного вторжения русской армии. У него большой потенциал для развития украинского экспорта продовольствия. Но для этого нужны инвестиции, которые может принести частный бизнес”, – отмечает глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

По словам директора ГП "Прозорро.Продажи" Алексея Соболева, это – первый порт, приватизированный через систему. И называет этот аукцион знаковным событием, которое показывает, что государство готово работать в этом направлении.

" В более чем два раза выше конкуренция, чем в среднем на приватизационных аукционах, и кратный рост цены, — подтверждение готовности и бизнеса соревноваться за такие активы", — комментирует Умеров.

До начала боевых действий и вторжения России на территорию Украины основные инвестиции уходили в другие морские порты. После приватизации новый владелец Усть-Дунайска сможет направлять частные инвестиции на активизацию деятельности этого порта, работающего порта. К слову, за право приватизации порта в торгах соревновались 8 участников.

Как писали "Комментарии", порт состоит из трех активов — самого порта в г. Вилково Одесской области, портопункта "Килия" в этом же городе и базы обслуживания специальных судов фонарей на острове Шабаш. Непосредственно погрузочно-разгрузочные работы проходят в портопункте Килия, расположенном на 54 км реки Дунай. Паспортные глубины у причала – 3 м, фактические – 1,5 м.

Также "Комментарии" писали, что в первую неделю 2023 года, за пять рабочих дней (2 – 6 января) проведено 20 аукционов по продаже или аренде государственного имущества так называемой малой приватизации. Ожидается, что победители конкурса уплатят в казну за эти объекты почти 6,5 миллионов гривен.

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