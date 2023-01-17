logo

BTC/USD

21166.05

ETH/USD

1571.62

LTC/USD

88.24

USD/UAH

40.25

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес инвестиции Впервые в Украине «ушел с молотка» морской порт
commentss НОВОСТИ Все новости

Впервые в Украине «ушел с молотка» морской порт

В Украине впервые приватизировали морской порт – «Усть-Дунайск»

сегодня, 17:49
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Фонд государственного имущества Украины успешно провел в государственной системе Прозорро.Продажи приватизационный онлайн-аукцион по продаже морского порта впервые за время независимости, пишут "Комментарии". Стоимость "Усть-Дунайска" выросла более чем в 3 раза с 60 миллионов гривен стартовой цены до 201 миллиона победной.

Впервые в Украине «ушел с молотка» морской порт

Состоялась приватизация морского порта в Одесской области

В апреле прошлого года и порт возобновил работу, и с тех пор перевалил на экспорт 153 тыс. тонн зерна и 58,3 тыс. тонн импортных потребительских товаров при проектной способности в 4,1 млн тонн. Сейчас порт работает всего на 5% своих мощностей.

“До большой войны об “Усть-Дунайске” почти все забыли, но он одним из первых возобновил работу после начала полномасштабного вторжения русской армии. У него большой потенциал для развития украинского экспорта продовольствия. Но для этого нужны инвестиции, которые может принести частный бизнес”, – отмечает глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

По словам директора ГП "Прозорро.Продажи" Алексея Соболева,  это  первый порт, приватизированный через систему. И называет этот аукцион знаковным событием, которое показывает, что государство готово работать в этом направлении.

" В более чем два раза выше конкуренция, чем в среднем на приватизационных аукционах, и кратный рост цены, — подтверждение готовности и бизнеса соревноваться за такие активы", — комментирует Умеров.

До начала боевых действий и вторжения России на территорию Украины основные инвестиции уходили в другие морские порты. После приватизации новый владелец Усть-Дунайска сможет направлять частные инвестиции на активизацию деятельности этого порта, работающего порта. К слову, за право приватизации порта в торгах соревновались 8 участников.

Как писали "Комментарии", порт состоит из трех активов — самого порта в г. Вилково Одесской области, портопункта "Килия" в этом же городе и базы обслуживания специальных судов фонарей на острове Шабаш. Непосредственно погрузочно-разгрузочные работы проходят в портопункте Килия, расположенном на 54 км реки Дунай. Паспортные глубины у причала – 3 м, фактические – 1,5 м.

Также "Комментарии" писали, что в первую неделю 2023 года, за пять рабочих дней (2 – 6 января) проведено 20 аукционов по продаже или аренде государственного имущества так называемой малой приватизации. Ожидается, что победители конкурса уплатят в казну за эти объекты почти 6,5 миллионов гривен.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.spfu.gov.ua/ua/news/9320.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!