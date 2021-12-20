Чем может обернуться пенсионная реформа и можно ли копить в гривне: что говорят эксперты

Эксперты оценили внедрение пенсионной реформы, фото из открытых источников
Руководитель фракции "Слуга народа"
Давид Арахамия рассказал, что в 2021 году парламент не смог проголосовать за пакет законопроектов об общеобязательном
накопительном пенсионном обеспечении. Насколько эффективной может быть такая система
пенсионных накоплений в нынешних условиях? Сможет ли она заработать в Украине?
Придется усилить законодательство в финансовой
сфере, что накопления украинцев не выводились из Украины
Народный депутат (фракция "Слуга Народа"),
член парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной
политики Алексей Устенко акцентирует, что ситуация, которая сложилась в Украине
с пенсиями, нуждается в немедленном вмешательстве.
"Украинская нация стареет и это факт, поэтому
солидарная система больше не эффективна для нас. Мы предлагаем запустить второе
накопительное звено, при котором работающее лицо будет не только отдавать
деньги для нынешних пенсионеров, но и откладывать себе, – поясняет нардеп. – В
таком случае у человека формируется два источника дохода в почтенном возрасте:
из солидарной системы от государства и собственных накопленных средств. При
этом дается возможность выбирать, сколько вы хотите откладывать добровольно.
Такая система успешно работает в Европе".
Отвечая на вопрос, как государство будет
гарантировать сохранность средств, которые человек будет откладывать за свой
счет, Алексей Устенко пояснил, что придется усилить законодательство в этой
сфере, чтобы государство могло частично регулировать деятельность
соответствующих фондов и минимизировать риски.
"На данный момент уже около 1 млн украинцев
аккумулируют средства на пенсию в негосударственных финансовых учреждениях. То
есть, доверие есть, – отмечает нардеп. – Сейчас они справляются – и нет
вопросов. Важно, чтобы эти средства не выводили из Украины, и они продолжали
работать здесь. Так мы не только сохраним достойную пенсию для украинцев, но и
сделаем вливание в экономику, создадим новые рабочие места. Ну и в наших планах
всё же вывести максимально зарплату из тени, ведь система не будет работать для
тех, кто официально не оформлен и не платит все налоги".
В Украине де-факто
не существует вторичного рынка ценных бумаг, а с первичным – серьезные
проблемы
Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий
Гаврилечко считает, что в современных условиях введение накопительной пенсионной
системы является ничем иным – как коррупционно-лоббистской схемой.
"Ее введение в Украине в обозримом будущем
невозможно в принципе, – уверяет он. – Во-первых, не выполнены три условия,
которые обозначены в базовом законе, и необходимы для запуска такой системы. А
именно: что минимальная пенсия должна быть не ниже прожиточного минимума, что
рост экономики должен быть два года подряд, а также – что Пенсионный фонд
должен быть бездефицитным. Третье условия не выполняется у нас в принципе".
Вторая причина, по которой нам сейчас не до
накопительной пенсионной системы, состоит, по мнению Юрия Гаврилечко, в том,
что в Украине некуда и не во что вкладывать ресурсы.
"Гривна не является деньгами, т.к. из пяти функций
денег выполняет лишь одну – средства платежа. Она не средство расчета, т.к. на
нее невозможно составить бизнес-план даже на год. Она не является она и
эквивалентом стоимости основных средств производства (те считаются в
долларах). Также грн не является инструментом накопления капитала (вы не
сможете накопить в нацвалюте на ближайшие 2-3 года, не говоря уж о более
длительном сроке) Ну и, наконец, грн не является средством международных
расчетов", – поясняет эксперт.
Он также акцентирует, что в Украине де-факто
не существует вторичного рынка ценных бумаг. Да и с первичным – серьезные
проблемы.
"По сути, вкладывать некуда, кроме как в
облигации внутреннего государственного займа. А вложение в ОВГЗ – это
фактически перекладывание пенсионных расходов на бюджет. Потому что отдавать
долги по этим обязательствам придется из госказны, – отмечает Юрий
Гаврилечко. Следовательно, мы таким
образом стимулируем перевод части пенсионной системы на прямое бюджетное
обеспечение. И (почему это, собственно, коррупционно-лоббистская схема) даем
возможность страховым компаниям использовать весьма существенный ресурс, размер
которого приближается к эквиваленту 2 млрд долларов в год. Но ни к
накопительной, ни к пенсионной системе это не имеет ни малейшего отношения".
Как сообщал портал "Комментарии", эксперты дали экономический прогноз для Украины на 2022.
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