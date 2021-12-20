Чем может обернуться пенсионная реформа и можно ли копить в гривне: что говорят эксперты

Эксперты оценили внедрение пенсионной реформы, фото из открытых источников

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что в 2021 году парламент не смог проголосовать за пакет законопроектов об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении. Насколько эффективной может быть такая система пенсионных накоплений в нынешних условиях? Сможет ли она заработать в Украине?

Придется усилить законодательство в финансовой сфере, что накопления украинцев не выводились из Украины

Народный депутат (фракция "Слуга Народа"), член парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Устенко акцентирует, что ситуация, которая сложилась в Украине с пенсиями, нуждается в немедленном вмешательстве.

"Украинская нация стареет и это факт, поэтому солидарная система больше не эффективна для нас. Мы предлагаем запустить второе накопительное звено, при котором работающее лицо будет не только отдавать деньги для нынешних пенсионеров, но и откладывать себе, – поясняет нардеп. – В таком случае у человека формируется два источника дохода в почтенном возрасте: из солидарной системы от государства и собственных накопленных средств. При этом дается возможность выбирать, сколько вы хотите откладывать добровольно. Такая система успешно работает в Европе".

Отвечая на вопрос, как государство будет гарантировать сохранность средств, которые человек будет откладывать за свой счет, Алексей Устенко пояснил, что придется усилить законодательство в этой сфере, чтобы государство могло частично регулировать деятельность соответствующих фондов и минимизировать риски.

"На данный момент уже около 1 млн украинцев аккумулируют средства на пенсию в негосударственных финансовых учреждениях. То есть, доверие есть, – отмечает нардеп. – Сейчас они справляются – и нет вопросов. Важно, чтобы эти средства не выводили из Украины, и они продолжали работать здесь. Так мы не только сохраним достойную пенсию для украинцев, но и сделаем вливание в экономику, создадим новые рабочие места. Ну и в наших планах всё же вывести максимально зарплату из тени, ведь система не будет работать для тех, кто официально не оформлен и не платит все налоги".

В Украине де-факто не существует вторичного рынка ценных бумаг, а с первичным – серьезные проблемы

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает, что в современных условиях введение накопительной пенсионной системы является ничем иным – как коррупционно-лоббистской схемой.

"Ее введение в Украине в обозримом будущем невозможно в принципе, – уверяет он. – Во-первых, не выполнены три условия, которые обозначены в базовом законе, и необходимы для запуска такой системы. А именно: что минимальная пенсия должна быть не ниже прожиточного минимума, что рост экономики должен быть два года подряд, а также – что Пенсионный фонд должен быть бездефицитным. Третье условия не выполняется у нас в принципе".

Вторая причина, по которой нам сейчас не до накопительной пенсионной системы, состоит, по мнению Юрия Гаврилечко, в том, что в Украине некуда и не во что вкладывать ресурсы.

"Гривна не является деньгами, т.к. из пяти функций денег выполняет лишь одну – средства платежа. Она не средство расчета, т.к. на нее невозможно составить бизнес-план даже на год. Она не является она и эквивалентом стоимости основных средств производства (те считаются в долларах). Также грн не является инструментом накопления капитала (вы не сможете накопить в нацвалюте на ближайшие 2-3 года, не говоря уж о более длительном сроке) Ну и, наконец, грн не является средством международных расчетов", – поясняет эксперт.

Он также акцентирует, что в Украине де-факто не существует вторичного рынка ценных бумаг. Да и с первичным – серьезные проблемы.

"По сути, вкладывать некуда, кроме как в облигации внутреннего государственного займа. А вложение в ОВГЗ – это фактически перекладывание пенсионных расходов на бюджет. Потому что отдавать долги по этим обязательствам придется из госказны, – отмечает Юрий Гаврилечко. Следовательно, мы таким образом стимулируем перевод части пенсионной системы на прямое бюджетное обеспечение. И (почему это, собственно, коррупционно-лоббистская схема) даем возможность страховым компаниям использовать весьма существенный ресурс, размер которого приближается к эквиваленту 2 млрд долларов в год. Но ни к накопительной, ни к пенсионной системе это не имеет ни малейшего отношения".

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты дали экономический прогноз для Украины на 2022.

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